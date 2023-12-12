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Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915348811.html
Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов
Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2023
Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что американский генерал Антонио Агуто будет вынужден... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:38
2023-12-12T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир рогов
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что американский генерал Антонио Агуто будет вынужден реализовать на Украине вьетнамский сценарий. Ранее американская газета New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, сообщила, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год. Для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который до этого находился в Германии, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии. "Более чем допускаю вариант, что именно Антонио Агуто повторит судьбу другого американского генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США. Вьетнамский сценарий - наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приезд Агуто на Украину станет новым этапом погружения США в военный конфликт и ничего хорошего жителям постукраинского пространства он не принесет.
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в мире, украина, сша, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Рогов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов

Рогов: генералу Агуто придется реализовать на Украине вьетнамский сценарий

© U.S. Army photo by Spc. Denice LopezАнтонио Агуто
Антонио Агуто
© U.S. Army photo by Spc. Denice Lopez
Антонио Агуто. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что американский генерал Антонио Агуто будет вынужден реализовать на Украине вьетнамский сценарий.
Ранее американская газета New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, сообщила, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год. Для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который до этого находился в Германии, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии.
"Более чем допускаю вариант, что именно Антонио Агуто повторит судьбу другого американского генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США. Вьетнамский сценарий - наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приезд Агуто на Украину станет новым этапом погружения США в военный конфликт и ничего хорошего жителям постукраинского пространства он не принесет.
Флаг Украины в Тернополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
На Украине открывается второй фронт
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир РоговРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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