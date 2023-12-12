https://ria.ru/20231212/ukraina-1915348811.html

Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов

Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2023

Американского генерала на Украине ждет вьетнамский сценарий, заявил Рогов

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что американский генерал Антонио Агуто будет вынужден... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:38

2023-12-12T16:38

2023-12-12T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что американский генерал Антонио Агуто будет вынужден реализовать на Украине вьетнамский сценарий. Ранее американская газета New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, сообщила, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год. Для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который до этого находился в Германии, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии. "Более чем допускаю вариант, что именно Антонио Агуто повторит судьбу другого американского генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США. Вьетнамский сценарий - наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приезд Агуто на Украину станет новым этапом погружения США в военный конфликт и ничего хорошего жителям постукраинского пространства он не принесет.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр