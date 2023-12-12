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Глава МИД Италии заявил, что вступление Украины в ЕС не будет быстрым - РИА Новости, 12.12.2023
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16:09 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915342061.html
Глава МИД Италии заявил, что вступление Украины в ЕС не будет быстрым
Глава МИД Италии заявил, что вступление Украины в ЕС не будет быстрым - РИА Новости, 12.12.2023
Глава МИД Италии заявил, что вступление Украины в ЕС не будет быстрым
У Европы есть несколько кандидатов на вступление в ЕС, Украине еще предстоит начать переговоры, и эти сроки не будут короткими, заявил глава МИД Италии,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:09
2023-12-12T16:09
в мире
украина
брюссель
европа
антонио таяни
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. У Европы есть несколько кандидатов на вступление в ЕС, Украине еще предстоит начать переговоры, и эти сроки не будут короткими, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "У Европы есть ряд стран-кандидатов, но это все еще требует времени. Это не что-то, находящееся прямо за углом. Украине еще предстоит начать переговоры, сроки короткими не будут. Нам нужно работать и помогать этой стране, но время будет таким, каким нужно", - заявил Таяни журналистам на полях мероприятия сельскохозяйственной ассоциации Confagricoltura. По словам министра, первыми странами, которые приступят к процессу сближения, будут балканские, что даст дополнительные возможности для экспорта итальянской аграрной продукции. В понедельник Таяни, выступая перед журналистами по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, заявил, что Италия "дала положительное заключение" о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Вместе с тем, добавил он, Рим считает нужным ускорить процесс присоединения к Евросоюзу балканских стран и Боснии и Герцеговины. На этой неделе в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидается, на повестку будет вынесен вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Как ранее заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, треть стран ЕС испытывают очень серьезные сомнения по поводу членства Украины в европейском блоке. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231211/vstuplenie-1915159574.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html
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в мире, украина, брюссель, европа, антонио таяни, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Европа, Антонио Таяни, Евросоюз
Глава МИД Италии заявил, что вступление Украины в ЕС не будет быстрым

Глава МИД Италии Таяни: вступление Украины в ЕС не находится за углом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. У Европы есть несколько кандидатов на вступление в ЕС, Украине еще предстоит начать переговоры, и эти сроки не будут короткими, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"У Европы есть ряд стран-кандидатов, но это все еще требует времени. Это не что-то, находящееся прямо за углом. Украине еще предстоит начать переговоры, сроки короткими не будут. Нам нужно работать и помогать этой стране, но время будет таким, каким нужно", - заявил Таяни журналистам на полях мероприятия сельскохозяйственной ассоциации Confagricoltura.
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По словам министра, первыми странами, которые приступят к процессу сближения, будут балканские, что даст дополнительные возможности для экспорта итальянской аграрной продукции.
В понедельник Таяни, выступая перед журналистами по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, заявил, что Италия "дала положительное заключение" о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Вместе с тем, добавил он, Рим считает нужным ускорить процесс присоединения к Евросоюзу балканских стран и Боснии и Герцеговины.
На этой неделе в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидается, на повестку будет вынесен вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Как ранее заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, треть стран ЕС испытывают очень серьезные сомнения по поводу членства Украины в европейском блоке.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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