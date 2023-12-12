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На Украине у операторов "Киевстар" и Vodafone произошли массовые сбои - РИА Новости, 12.12.2023
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14:39 12.12.2023 (обновлено: 17:08 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915317316.html
На Украине у операторов "Киевстар" и Vodafone произошли массовые сбои
На Украине у операторов "Киевстар" и Vodafone произошли массовые сбои - РИА Новости, 12.12.2023
На Украине у операторов "Киевстар" и Vodafone произошли массовые сбои
На Украине вслед за массовыми сбоями в работе телеком-компании "Киевстар" начались проблемы у Vodafone, пишут СМИ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:39
2023-12-12T17:08
в мире
украина
vodafone
киевстар
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На Украине вслед за массовыми сбоями в работе телеком-компании "Киевстар" начались проблемы у Vodafone, пишут СМИ.&quot;Украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного оператора — Vodafone. Перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит&quot;, — говорится в Telegram-канале издания &quot;Страна&quot;.Кроме того, есть проблемы с оплатой услуг. При попытке внести платеж деньги списываются с карты, но не приходят на счет. Как отметили в издании, сам оператор сообщил, что "у них наблюдается всплеск активности из-за падения сети "Киевстара" и система не выдержала".О масштабном сбое в работе "Киевстара" ранее сегодня сообщил телеканал Espreso.tv. Абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее оператор подтвердил эту информацию.Как заявил гендиректор компании Александр Комаров, IT-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена в результате "очень мощной хакерской атаки". По его мнению, целью взлома было уничтожение сети. Сроки восстановления пока неизвестны.По данным украинских СМИ, из-за перебоев в работе телеком-компании не работает система оповещения о воздушных тревогах в городе Сумы. Также есть сведения об отключении системы в Борисполе.Кроме того, нарушена работа Государственного сберегательного банка Украины.В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как написало издание "Экономическая правда", украинским судом арестованы 100% акций компаний "Киевстар" и lifecell, которые контролируют Фридман, Авен и Косогов через нидерландскую компанию VEON Ltd.
https://ria.ru/20231212/obyski-1915292829.html
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в мире, украина, vodafone , киевстар
В мире, Украина, Vodafone , Киевстар
На Украине у операторов "Киевстар" и Vodafone произошли массовые сбои

"Страна": на Украине начались перебои в работе оператора Vodafone

© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVМагазин украинской телеком-компании "Киевстар" в Киеве
Магазин украинской телеком-компании Киевстар в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
Магазин украинской телеком-компании "Киевстар" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На Украине вслед за массовыми сбоями в работе телеком-компании "Киевстар" начались проблемы у Vodafone, пишут СМИ.
«

"Украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного оператора — Vodafone. Перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит", — говорится в Telegram-канале издания "Страна".

Кроме того, есть проблемы с оплатой услуг. При попытке внести платеж деньги списываются с карты, но не приходят на счет. Как отметили в издании, сам оператор сообщил, что "у них наблюдается всплеск активности из-за падения сети "Киевстара" и система не выдержала".
О масштабном сбое в работе "Киевстара" ранее сегодня сообщил телеканал Espreso.tv. Абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее оператор подтвердил эту информацию.
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Как заявил гендиректор компании Александр Комаров, IT-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена в результате "очень мощной хакерской атаки". По его мнению, целью взлома было уничтожение сети. Сроки восстановления пока неизвестны.
По данным украинских СМИ, из-за перебоев в работе телеком-компании не работает система оповещения о воздушных тревогах в городе Сумы. Также есть сведения об отключении системы в Борисполе.
Кроме того, нарушена работа Государственного сберегательного банка Украины.
В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как написало издание "Экономическая правда", украинским судом арестованы 100% акций компаний "Киевстар" и lifecell, которые контролируют Фридман, Авен и Косогов через нидерландскую компанию VEON Ltd.
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