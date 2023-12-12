https://ria.ru/20231212/ukraina-1915308760.html
МИД Словакии выступил против особых условий для Украины на пути в Евросоюз
МИД Словакии выступил против особых условий для Украины на пути в Евросоюз - РИА Новости, 12.12.2023
МИД Словакии выступил против особых условий для Украины на пути в Евросоюз
Украина для членства в Европейском союзе должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других стран, заявили в МИД Словакии, добавив, что Киев... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:11
2023-12-12T14:11
2023-12-12T14:11
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БРАТИСЛАВА, 12 дек - РИА Новости. Украина для членства в Европейском союзе должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других стран, заявили в МИД Словакии, добавив, что Киев "ждет долгий и тернистый путь". "Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в Европейский союз, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов", - говорится в сообщении пресс-службы МИД республики. В ведомстве считают, что важно сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта на Украине. "Нашего восточного соседа ждет еще долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но имплементированы и сохранены", - считает глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит пресс-служба. В начале декабря Бланар говорил, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и возможное членство этой страны в объединении "очень, очень далеко". В конце ноября Бланар говорил журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что Словакия готова поддержать амбиции Украины по вступлению в Европейский союз, если это будет стандартным, а не политическим процессом.
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в мире, украина, словакия
В мире, Украина, Словакия
МИД Словакии выступил против особых условий для Украины на пути в Евросоюз
МИД Словакии заявил, что Украину ждет долгий и тернистый путь в Евросоюз
БРАТИСЛАВА, 12 дек - РИА Новости.
Украина для членства в Европейском союзе должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других стран, заявили в МИД Словакии
, добавив, что Киев "ждет долгий и тернистый путь".
"Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в Европейский союз, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов", - говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.
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В ведомстве считают, что важно сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта на Украине.
"Нашего восточного соседа ждет еще долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но имплементированы и сохранены", - считает глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит пресс-служба.
В начале декабря Бланар говорил, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и возможное членство этой страны в объединении "очень, очень далеко".
В конце ноября Бланар говорил журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО
, что Словакия готова поддержать амбиции Украины по вступлению в Европейский союз, если это будет стандартным, а не политическим процессом.
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