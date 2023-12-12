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В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 12.12.2023 (обновлено: 14:59 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915265839.html
В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины
В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины - РИА Новости, 12.12.2023
В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины
Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:08
2023-12-12T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник."Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года, период независимости Украины, так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый режим", - сказал Мирошник на брифинге. По его словам, украинский режим слабо связан с интересами народа страны, он является марионеточным, сами украинцы поставлены "на грань" выживания.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913789840.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины

Мирошник: режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый в истории Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
"Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года, период независимости Украины, так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый режим", - сказал Мирошник на брифинге. По его словам, украинский режим слабо связан с интересами народа страны, он является марионеточным, сами украинцы поставлены "на грань" выживания.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Обратившегося к украинцам Зеленского сравнили с Гитлером
5 декабря, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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