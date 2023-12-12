https://ria.ru/20231212/ukraina-1915265839.html

В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины

В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины - РИА Новости, 12.12.2023

В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины

Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:08

2023-12-12T12:08

2023-12-12T14:59

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник."Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года, период независимости Украины, так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый режим", - сказал Мирошник на брифинге. По его словам, украинский режим слабо связан с интересами народа страны, он является марионеточным, сами украинцы поставлены "на грань" выживания.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913789840.html

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Кирилл Волков

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