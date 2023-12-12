https://ria.ru/20231212/ukraina-1915261479.html

В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев

В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев - РИА Новости, 12.12.2023

В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев

У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:52

2023-12-12T11:52

2023-12-12T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского", - сказал Мирошник на брифинге во вторник. Он напомнил, что только в последние два месяца киевский режим совершил минимум три террористических акта - это убийство в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, подрыв автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко. "Во всех этих случаях имелись признаки внесудебной казни", - подчеркнул Мирошник.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр