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В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 12.12.2023 (обновлено: 12:15 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915261479.html
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев - РИА Новости, 12.12.2023
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:52
2023-12-12T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского", - сказал Мирошник на брифинге во вторник. Он напомнил, что только в последние два месяца киевский режим совершил минимум три террористических акта - это убийство в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, подрыв автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко. "Во всех этих случаях имелись признаки внесудебной казни", - подчеркнул Мирошник.
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безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев

Мирошник: у Запада есть еще шанс высказаться о терактах, которые совершает Киев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
"У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского", - сказал Мирошник на брифинге во вторник.
Он напомнил, что только в последние два месяца киевский режим совершил минимум три террористических акта - это убийство в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, подрыв автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко. "Во всех этих случаях имелись признаки внесудебной казни", - подчеркнул Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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