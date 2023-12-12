https://ria.ru/20231212/ukraina-1915261479.html
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев - РИА Новости, 12.12.2023
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:52
2023-12-12T11:52
2023-12-12T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У западных государств есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам Киева, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского", - сказал Мирошник на брифинге во вторник. Он напомнил, что только в последние два месяца киевский режим совершил минимум три террористических акта - это убийство в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, подрыв автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко. "Во всех этих случаях имелись признаки внесудебной казни", - подчеркнул Мирошник.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
Мирошник: у Запада есть еще шанс высказаться о терактах, которые совершает Киев