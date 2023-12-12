https://ria.ru/20231212/ukraina-1915249816.html

В Госдуме предостерегли американского генерала от приезда на Украину

В Госдуме предостерегли американского генерала от приезда на Украину - РИА Новости, 12.12.2023

В Госдуме предостерегли американского генерала от приезда на Украину

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что приезд американского генерала Антонио Агуто на Украину станет для него билетом в один конец, так РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:19

2023-12-12T11:19

2023-12-12T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что приезд американского генерала Антонио Агуто на Украину станет для него билетом в один конец, так как поставит крест на его карьере. Ранее американская газета New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, сообщила, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год. Для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который до этого находился в Германии, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии. "На Украину за последние годы много кто приезжал и грозил России. Многие наемники уже давно гниют в земле, а политики - выброшены на свалку истории. Вот и американскому генералу следовало бы хорошо призадуматься, какой приговор он сам себе собственноручно подписывает. Приезд на Украину станет для него билетом в один конец, так как поставит крест на его карьере", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками будет лично командовать американский генерал. "Вся их стратегия разобьется, как стекло, вдребезги, об монолит и мощь российской армии и ее многонационального народа. Никакие их стратегии и сценарии не смогут реализоваться. Сценарий возможен только один – враг будет разбит доблестной российской армией", - подчеркнул депутат ГД. По его словам, специальная военная операция сплотила Россию, породив новых военачальников уровня Суворова и Нахимова, очень пугающих Запад. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html

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Кирилл Волков

россия, украина, госдума рф, михаил шеремет, в мире, сша, ситуация в днр и лнр