https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html

Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС

Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023

Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС

Дональд Туск в должности премьер-министра Польши не будет форсировать членство Украины в Европейском союзе, а будет выступать за её соответствие условиям для... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:43

2023-12-12T10:43

2023-12-12T10:43

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евросоюз

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Туск в должности премьер-министра Польши не будет форсировать членство Украины в Европейском союзе, а будет выступать за её соответствие условиям для вступления в ЕС, заявил РИА Новости академический директор аспирантской школы НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Туска на пост премьера. За выдвижение Туска проголосовали 248 депутатов из 460. Против высказался 201. "Что касается евроинтеграции Украины, Туск как человек, понимающий проблему, как человек, погруженный в евроинтеграционный контекст, членство Украины форсировать не будет", - сказал Шеин в беседе с агентством. По словам эксперта, Туск помнит, что принятие стран Восточной Европы в 2004 году откликнулось серьезными проблемами внутри Европейского союза. "Туск будет занимать достаточно прагматичную позицию, что Украина станет членом ЕС, только когда она будет к этому готова, когда она будет соответствовать критериям", - подчеркнул Шеин. В настоящее время Венгрия блокирует принятие решения о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе. Официальное решение о расширении ЕС ожидается на саммите стран ЕС 14-15 декабря. "Думаю, что это будет более лавирующая, более мягкая, чем у Венгрии позиция. В этой ситуации будет позиция о том, что Украина станет частью евроинтеграционного проекта, когда она будет к этому готова", - считает эксперт. По его словам, Туск может столкнуться с внутриполитическими разногласиями в Польше по украинскому вопросу. "Здесь, безусловно, всё начнется с риторического потепления в словах Туска, с попытки сказать, что мы абсолютно точно один из главных партнеров Украины. С точки зрения реальных дел, Польша будет сохранять свои опасения, связанные с украинской сельхозпродукцией, и в этой ситуации каких-то объективных и сильно заметных реальных вещей в политическом курсе в отношении Украины со стороны Польши не предвидится", - сказал Шеин. Эксперт считает, что Польша с новым премьером продолжит военно-политическую поддержку Киева и будет придерживаться восприятия России как "внешнеполитического врага", даже может ужесточить свою риторику.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, дональд туск, евросоюз