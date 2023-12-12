Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС
Эксперт: Польша при Туске не будет форсировать членство Украины в ЕС
© AP Photo / Michal DyjukДональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве
© AP Photo / Michal Dyjuk
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Туск в должности премьер-министра Польши не будет форсировать членство Украины в Европейском союзе, а будет выступать за её соответствие условиям для вступления в ЕС, заявил РИА Новости академический директор аспирантской школы НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Туска на пост премьера. За выдвижение Туска проголосовали 248 депутатов из 460. Против высказался 201.
"Что касается евроинтеграции Украины, Туск как человек, понимающий проблему, как человек, погруженный в евроинтеграционный контекст, членство Украины форсировать не будет", - сказал Шеин в беседе с агентством.
По словам эксперта, Туск помнит, что принятие стран Восточной Европы в 2004 году откликнулось серьезными проблемами внутри Европейского союза. "Туск будет занимать достаточно прагматичную позицию, что Украина станет членом ЕС, только когда она будет к этому готова, когда она будет соответствовать критериям", - подчеркнул Шеин.
В настоящее время Венгрия блокирует принятие решения о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе. Официальное решение о расширении ЕС ожидается на саммите стран ЕС 14-15 декабря. "Думаю, что это будет более лавирующая, более мягкая, чем у Венгрии позиция. В этой ситуации будет позиция о том, что Украина станет частью евроинтеграционного проекта, когда она будет к этому готова", - считает эксперт.
По его словам, Туск может столкнуться с внутриполитическими разногласиями в Польше по украинскому вопросу. "Здесь, безусловно, всё начнется с риторического потепления в словах Туска, с попытки сказать, что мы абсолютно точно один из главных партнеров Украины. С точки зрения реальных дел, Польша будет сохранять свои опасения, связанные с украинской сельхозпродукцией, и в этой ситуации каких-то объективных и сильно заметных реальных вещей в политическом курсе в отношении Украины со стороны Польши не предвидится", - сказал Шеин. Эксперт считает, что Польша с новым премьером продолжит военно-политическую поддержку Киева и будет придерживаться восприятия России как "внешнеполитического врага", даже может ужесточить свою риторику.