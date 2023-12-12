https://ria.ru/20231212/ukraina-1915233014.html

Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины

Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины - РИА Новости, 12.12.2023

Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины

Треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:09

2023-12-12T10:09

2023-12-12T12:50

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью изданию Financial Times."Треть стран — членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу", — сказал он.Как отметил Бока, перспектива членства Украины вызвала большие разногласия среди европейских стран. Венгрия сейчас блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите Евросоюза 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к объединению. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса обсудят главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о возможности вступления Киева в объединение можно будет поговорить через пять-десять лет при условии заключения с республикой договора о стратегическом партнерстве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Украине о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ria.ru/20231211/vengriya-1915109983.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, евросоюз