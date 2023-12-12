Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины
Янош Бока: треть стран ЕС серьезно сомневаются по поводу членства Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью изданию Financial Times.
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"Треть стран — членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу", — сказал он.
Как отметил Бока, перспектива членства Украины вызвала большие разногласия среди европейских стран.
Венгрия сейчас блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите Евросоюза 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к объединению.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса обсудят главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о возможности вступления Киева в объединение можно будет поговорить через пять-десять лет при условии заключения с республикой договора о стратегическом партнерстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Украине о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".