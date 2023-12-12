https://ria.ru/20231212/ukraina-1915197358.html

МВФ одобрил очередной транш Украине

МВФ одобрил очередной транш Украине - РИА Новости, 12.12.2023

МВФ одобрил очередной транш Украине

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов, говорится в обнародованном... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:01

2023-12-12T00:01

2023-12-12T00:03

в мире

сша

украина

киев

мвф

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов, говорится в обнародованном заявлении международного финансового института. "Сегодня МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку", - говорится в заявлении. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.

https://ria.ru/20231211/kongress-1915195291.html

https://ria.ru/20231211/pomosch-1915169702.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, мвф, верховная рада украины, евросоюз