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МВФ одобрил очередной транш Украине - РИА Новости, 12.12.2023
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00:01 12.12.2023 (обновлено: 00:03 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915197358.html
МВФ одобрил очередной транш Украине
МВФ одобрил очередной транш Украине - РИА Новости, 12.12.2023
МВФ одобрил очередной транш Украине
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов, говорится в обнародованном... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:01
2023-12-12T00:03
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов, говорится в обнародованном заявлении международного финансового института. "Сегодня МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку", - говорится в заявлении. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.
https://ria.ru/20231211/kongress-1915195291.html
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в мире, сша, украина, киев, мвф, верховная рада украины, евросоюз
В мире, США, Украина, Киев, МВФ, Верховная Рада Украины, Евросоюз
МВФ одобрил очередной транш Украине

МВФ одобрил очередной транш финансирования Украине на 900 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша финансирования Украине на сумму в 900 миллионов долларов, говорится в обнародованном заявлении международного финансового института.
"Сегодня МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку", - говорится в заявлении.
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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.
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