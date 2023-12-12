https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

На Украине открывается второй фронт

На Украине открывается второй фронт - РИА Новости, 12.12.2023

На Украине открывается второй фронт

Существует ряд широко известных социальных парадигм, которые с течением времени зажили собственной жизнью, превратившись в нечто среднее между навязшим в зубах... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:20

украина

аналитика

энергетика

жкх

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088171_0:167:3122:1923_1920x0_80_0_0_46b2133d438b80609892590da9eb25e0.jpg

Существует ряд широко известных социальных парадигм, которые с течением времени зажили собственной жизнью, превратившись в нечто среднее между навязшим в зубах анекдотом и удобной пропагандистской заготовкой. Один из наиболее ярких примеров, к тому же сверхактивно используемый украинским обществом и спецслужбами, является постулат "Украина эту зиму не переживет и обязательно замерзнет". Манипуляторы с той стороны очень любят презрительно посмеиваться: мол, нам все нипочем.У этой точки зрения, на первый взгляд, вроде бы есть фактические основания, но именно что только на первый.Дадим слово министру энергетики Украины. Герман Галущенко после воскресного визита в Киев небольшого звена "Гераней" с неподдельным удивлением узнал, что энергосистема Незалежной однозначно не готова к полноценной работе в зимний период. Видимо, находясь под впечатлением от увиденного, что кардинально разошлось с бравурными докладами, главный украинский энергетик брякнул, что самым неприятным образом удивлен реальным положением вещей. Заключается оно в том, что внутренняя украинская генерация и распределение электроэнергии в прямом смысле висят на нитках ЛЭП и малейшие удары со стороны России приведут к катастрофическим последствиям.Здесь нужно понимать, что в эти дни, когда все мы читали и смотрели новости об аномальных морозах в Якутии, Сибири и на Южном Урале, где столбики термометров решительно падали ниже 30-40 градусов, среднесуточная температура в Киеве составила всего минус три по Цельсию. При этом только за прошлую неделю "Укрэнерго" дважды обращалось за экстренной помощью к западным соседям. Так, в субботу запрос на экстренные поставки электроэнергии был направлен в Польшу и Румынию, а двумя днями раньше еще и в Словакию. Всего Киев запросил перетоки объемом не менее 700 мегаватт. Как пишут тамошние СМИ, в результате только первых и чрезвычайно мягких заморозков в стране критически возросло потребление электричества, что привело к перегрузкам распределительных систем и обнажило зияющую дыру в возможностях собственной генерации.Попутно грунтовыми водами затопило аж шесть станций Киевского метрополитена, но о гидрогеологии и содержании объектов повышенной инженерной сложности как-нибудь в другой раз.Важно добавить, что "Укрэнерго" очень любит оправдывать собственную немощь и ползущую по городам и весям тьму российскими ударами по объектам инфраструктуры. Это чистой воды ложь и манипуляция, так как последняя волна массированных налетов с применением широкой номенклатуры ударных вооружений была более полугода назад. А до этого — еще шестью месяцами ранее, в прошлом декабре. С тех пор удары нашей армии и ВКС были спорадическими и точечными, к тому же, если верить ежедневным отчетам спикера ВВС Украины Юрия Игната, украинская ПВО стабильно сбивает 90-95 процентов российских ракет и беспилотников.С учетом того, что еще буквально два месяца назад Украина на полном серьезе заявляла о своих намерениях стать нетто-экспортером электричества и буквально залить Евросоюз дешевыми мегаваттами, кто-то тут явно и очень долго говорил неправду. То ли представитель украинской армии, то ли украинские же энергетики. Потому что первые под угрозой уголовного преследования и моментальной отправки на фронт запрещают гражданам вести любое фото- и видеодокументирование российских ударов. А вторые ни про какой экспорт более не заикаются, зато с кислой миной сообщают, что в результате первых морозов и критически возросшего потребления сработала защитная автоматика и отключились силовые агрегаты Славянской теплоэлектростанции. В результате произошло обесточивание сетей 110 и 330 киловольт, а часть Донецкой области, которая пока еще находится под украинским контролем, погрузилась в тотальную темень на фоне стремительно снижающейся температуры.Поскольку мы не сетевые юмористы и не ставим себе целью побольнее уязвить своего случайного собеседника, сухо отметим, что именно про такие сценарии шла речь еще год назад и даже ранее.Пока центральная власть в Киеве хорохорилась и в классических традициях бессмертного литературного произведения обещала построить электроэкспортные Нью-Васюки, где-то в штабах Вооруженных сил России шла системная и строго инженерная работа, к которой, осмелимся предположить, привлекали профильных специалистов от энергетики. Расчет был предельно прагматичен и выверен — требовалось не разрушить, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, но подвести украинскую энергосистему к той черте, за которой достаточно будет легкого толчка, чтобы страна рухнула в темноту и ледяные объятия сказочного генерала Мороза. Благо расположение украинских инфраструктурных объектов и раньше не было тайной, а уж в век спутниковых орбитальных группировок их можно сравнить с картонными утками в тире.В наших разговорах мы неоднократно призывали сохранять трезвую голову, не поддаваться на эмоциональные провокации и пользоваться логикой.Текущий энергокризис подкрался к Украине незаметно, хоть виден был издалека. Его очертания легко просматривались в репортажах о несвоевременных поставках и дефиците угля и мазута на украинских ТЭС и ТЭЦ, о постоянных сбоях в работе сетей, в откровенно авантюрных схемах с попытками спасти ситуацию исключительно силами оставшихся атомных электростанций. Это было уже понятно даже из поверхностного анализа состояния украинской теплоэнергетики, которая традиционно и незаслуженно находится в тени производства электричества. Уже до начала СВО на Украине несколько крупных и десятки городов поменьше практически полностью остановили работу еще советских систем горячего водоснабжения, а также прекратили централизованную подачу теплоносителя. Подобная практика могла привести — и привела в итоге — к единственно возможному результату, а именно к каскадному росту потребления электричества, что по цепочке вылилось в короткие замыкания, перегрузки, ведь бытовые сети на Украине в абсолютном большинстве своем это тоже наследие СССР.Что будет дальше, когда на Украину придут трескучие русские морозы, предсказать несложно. Население, не попавшее в цепкие лапы военкомов, будет экономить электричество и писать доносы на соседей, которые слишком часто пользуются стиральной машиной, в перерывах отлучаясь в "пункты несокрушимости", чтобы попить горячего чаю и написать в соцсети, что вот пришла очередная зима, а они опять не замерзли. Но это при условии, что у российского военного командования нет других планов.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231211/defitsit-1915048807.html

https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html

https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, аналитика, энергетика, жкх, в мире