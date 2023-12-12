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Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
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16:23 12.12.2023 (обновлено: 17:43 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ugroza-1915344760.html
Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС
Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:23
2023-12-12T17:43
в мире
украина
венгрия
будапешт
карл нехаммер
петер сийярто
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята. Накануне Кулеба и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели встречу. По ее итогам Сийярто сообщил, что проинформировал украинского коллегу, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос. "Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Они подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - сказал Кулеба во вторник в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей". При этом Кулеба не уточнил, пообещала ли Венгрия снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря."Работа продолжается, всё будет решаться в последний момент. Сейчас никто не может прогнозировать, насколько долго будет продолжаться саммит Евросоюза, может, всю ночь", - сказал он.Министр заверил, что "никто не остановит интеграцию Украины в ЕС", страна будет в Евросоюзе, вопрос только в том, насколько быстро. Ранее во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231211/ozhidaniya-1915180295.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, карл нехаммер, петер сийярто, дмитрий кулеба, евросоюз, киев
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Карл Нехаммер, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Киев
Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС

Кулеба: угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята.
Накануне Кулеба и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели встречу. По ее итогам Сийярто сообщил, что проинформировал украинского коллегу, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос.
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья
Вчера, 20:43
«
"Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Они подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - сказал Кулеба во вторник в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей". При этом Кулеба не уточнил, пообещала ли Венгрия снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря.
«
"Работа продолжается, всё будет решаться в последний момент. Сейчас никто не может прогнозировать, насколько долго будет продолжаться саммит Евросоюза, может, всю ночь", - сказал он.
Министр заверил, что "никто не остановит интеграцию Украины в ЕС", страна будет в Евросоюзе, вопрос только в том, насколько быстро.
Ранее во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС
Вчера, 12:18
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештКарл НехаммерПетер СийяртоДмитрий КулебаЕвросоюзКиев
 
 
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