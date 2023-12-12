https://ria.ru/20231212/ugroza-1915344760.html

Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС

Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023

Кулеба: нет угрозы, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:23

2023-12-12T16:23

2023-12-12T17:43

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС, снята. Накануне Кулеба и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели встречу. По ее итогам Сийярто сообщил, что проинформировал украинского коллегу, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос. "Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Они подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - сказал Кулеба во вторник в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, в Киеве "получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об окне возможностей". При этом Кулеба не уточнил, пообещала ли Венгрия снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря."Работа продолжается, всё будет решаться в последний момент. Сейчас никто не может прогнозировать, насколько долго будет продолжаться саммит Евросоюза, может, всю ночь", - сказал он.Министр заверил, что "никто не остановит интеграцию Украины в ЕС", страна будет в Евросоюзе, вопрос только в том, насколько быстро. Ранее во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231211/ozhidaniya-1915180295.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, карл нехаммер, петер сийярто, дмитрий кулеба, евросоюз, киев