https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html
Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной
Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной - РИА Новости, 12.12.2023
Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной
Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, пообещал твердо защищать интересы своей страны в отношениях с Украиной. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:55
2023-12-12T13:55
2023-12-12T14:02
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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, пообещал твердо защищать интересы своей страны в отношениях с Украиной. В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром. "Я хочу сказать, что полное участие Польши в пользу Украины..., не может означать отсутствия сердечной ассертивности со стороны Украины, когда речь идет о польских интересах, об интересах польских предпринимателей, фермеров, водителей польского государства", - сказал Туск, выступая в сейме с программной речью. Он добавил, что "не так трудно уметь видеть сразу два вопроса, полное участие Польши и помощь" Украине, "одновременно мы будем твердо, если потребуется, защищать польские интересы в отношениях с каждым соседом". Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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украина, польша, в мире, дональд туск
Украина, Польша, В мире, Дональд Туск
Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной
Туск: Польша будет твердо защищать интересы в отношениях с каждым соседом
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, пообещал твердо защищать интересы своей страны в отношениях с Украиной.
В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого
. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда
пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.
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"Я хочу сказать, что полное участие Польши в пользу Украины..., не может означать отсутствия сердечной ассертивности со стороны Украины, когда речь идет о польских интересах, об интересах польских предпринимателей, фермеров, водителей польского государства", - сказал Туск, выступая в сейме с программной речью.
Он добавил, что "не так трудно уметь видеть сразу два вопроса, полное участие Польши и помощь" Украине, "одновременно мы будем твердо, если потребуется, защищать польские интересы в отношениях с каждым соседом".
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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