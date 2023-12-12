https://ria.ru/20231212/turtsiya-1915213073.html
Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось на 34 процента
Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось на 34 процента - РИА Новости, 12.12.2023
Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось на 34 процента
Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года по декабрь на 34%, страну покинули более 53 тысяч граждан РФ,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:10
2023-12-12T06:10
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года по декабрь на 34%, страну покинули более 53 тысяч граждан РФ, следует из подсчетов РИА Новости. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных в Турции за 2022 год заявок на вид на жительство: к январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, сообщало управление по делам миграции Турции. Теперь, как следует из статистики управления на 7 декабря (публикуется с задержкой), в Турции чуть более 101 тысячи россиян с ВНЖ - страну покинули более 53 тысяч граждан, или 34% от общего числа. Еще в начале ноября в Турции проживали более 110 тысяч россиян с ВНЖ, а на 12 октября - более 122 тысяч. Таким образом, темпы уменьшения числа россиян с ВНЖ замедлились, однако управление не уточняет, закончился ли срок действия карточек ВНЖ или им отказали в новом продлении. В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений - на несколько лет. В январе по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находились более 133 тысяч россиян, теперь же их чуть более 71 тысячи, тем самым они уступают иракцам. В десятке лидеров по обладателям студенческого ВНЖ россияне отсутствуют. По данным турецкого управления по делам миграции на 2 ноября, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 111 тысяч иностранцев с ВНЖ. Больше всего иностранцев прописаны в Стамбуле - более 560 тысяч, а меньше всего в провинции Тунджели на востоке - всего 53 человека. Турецкие власти в январе ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
https://ria.ru/20231020/turtsiya-1904101949.html
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турция, россия, стамбул, в мире
Турция, Россия, Стамбул, В мире
Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось на 34 процента
Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось с начала года на 34 процента
СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года по декабрь на 34%, страну покинули более 53 тысяч граждан РФ, следует из подсчетов РИА Новости.
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных в Турции
за 2022 год заявок на вид на жительство: к январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ
с различными типами ВНЖ, сообщало управление по делам миграции Турции.
Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник
Теперь, как следует из статистики управления на 7 декабря (публикуется с задержкой), в Турции чуть более 101 тысячи россиян с ВНЖ - страну покинули более 53 тысяч граждан, или 34% от общего числа.
Еще в начале ноября в Турции проживали более 110 тысяч россиян с ВНЖ, а на 12 октября - более 122 тысяч. Таким образом, темпы уменьшения числа россиян с ВНЖ замедлились, однако управление не уточняет, закончился ли срок действия карточек ВНЖ или им отказали в новом продлении.
В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений - на несколько лет.
В январе по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находились более 133 тысяч россиян, теперь же их чуть более 71 тысячи, тем самым они уступают иракцам. В десятке лидеров по обладателям студенческого ВНЖ россияне отсутствуют.
По данным турецкого управления по делам миграции на 2 ноября, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 111 тысяч иностранцев с ВНЖ. Больше всего иностранцев прописаны в Стамбуле
- более 560 тысяч, а меньше всего в провинции Тунджели на востоке - всего 53 человека.
Турецкие власти в январе ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
Иностранцы, чьи родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ