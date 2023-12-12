https://ria.ru/20231212/turisty-1915380701.html

Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году

Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023

Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году

Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:20

2023-12-12T18:20

2023-12-12T18:22

волгоградская область

волгоградская область

волгоград

москва

андрей бочаров

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на выставке-форуме "Россия". "Где-то около полутора миллионов человек туристов прибыло в Волгоградскую область. И это достаточно много для нас. И выставка даст дополнительный импульс, интерес к региону", - сказал Бочаров. Он отметил, что росту туризма в регионе способствует развитие соответствующей инфраструктуры, благоустройство памятных мест. По словам Бочарова, интерес к Волгограду и области большой, поэтому есть необходимость в строительстве новых гостиниц и турбаз. Ранее сообщалось, что турпоток в 2022 году в Волгоградскую область также составил около 1,5 миллиона человек. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. На выставке представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231207/teatr-1914326827.html

волгоградская область

волгоград

москва

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Наталья Макарова

волгоградская область, волгоград, москва, андрей бочаров, выставка-форум "россия"