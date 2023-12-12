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Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023
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Волгоградская область
 
18:20 12.12.2023 (обновлено: 18:22 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/turisty-1915380701.html
Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году
Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023
Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году
Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:20
2023-12-12T18:22
волгоградская область
волгоградская область
волгоград
москва
андрей бочаров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на выставке-форуме "Россия". "Где-то около полутора миллионов человек туристов прибыло в Волгоградскую область. И это достаточно много для нас. И выставка даст дополнительный импульс, интерес к региону", - сказал Бочаров. Он отметил, что росту туризма в регионе способствует развитие соответствующей инфраструктуры, благоустройство памятных мест. По словам Бочарова, интерес к Волгограду и области большой, поэтому есть необходимость в строительстве новых гостиниц и турбаз. Ранее сообщалось, что турпоток в 2022 году в Волгоградскую область также составил около 1,5 миллиона человек. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. На выставке представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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волгоградская область, волгоград, москва, андрей бочаров, выставка-форум "россия"
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Москва, Андрей Бочаров, Выставка-форум "Россия"
Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году

Бочаров: турпоток в Волгоградскую область достиг 1,5 млн человек в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде
Музей-панорама Сталинградская битва и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Музей-панорама "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на выставке-форуме "Россия".
«
"Где-то около полутора миллионов человек туристов прибыло в Волгоградскую область. И это достаточно много для нас. И выставка даст дополнительный импульс, интерес к региону", - сказал Бочаров.
Он отметил, что росту туризма в регионе способствует развитие соответствующей инфраструктуры, благоустройство памятных мест. По словам Бочарова, интерес к Волгограду и области большой, поэтому есть необходимость в строительстве новых гостиниц и турбаз.
Ранее сообщалось, что турпоток в 2022 году в Волгоградскую область также составил около 1,5 миллиона человек.
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. На выставке представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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7 декабря, 12:38
 
Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградМоскваАндрей БочаровВыставка-форум "Россия"
 
 
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