Около полутора миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году
Бочаров: турпоток в Волгоградскую область достиг 1,5 млн человек в 2023 году
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде
Музей-панорама "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Около полутора миллионов туристов посетили Волгоградскую область в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в рамках Дня Волгоградской области на выставке-форуме "Россия".
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"Где-то около полутора миллионов человек туристов прибыло в Волгоградскую область. И это достаточно много для нас. И выставка даст дополнительный импульс, интерес к региону", - сказал Бочаров.
Он отметил, что росту туризма в регионе способствует развитие соответствующей инфраструктуры, благоустройство памятных мест. По словам Бочарова, интерес к Волгограду и области большой, поэтому есть необходимость в строительстве новых гостиниц и турбаз.
Ранее сообщалось, что турпоток в 2022 году в Волгоградскую область также составил около 1,5 миллиона человек.
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. На выставке представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.