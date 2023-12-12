https://ria.ru/20231212/tunneli-1915418062.html

СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС

СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-12T22:18

2023-12-12T22:18

2023-12-13T01:05

в мире

израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

средиземное море

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <...> находится на ранней стадии", — говорится в публикации.По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель. В прошлом месяце Израиль установил пять насосов, затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье.В свою очередь, некоторые должностные лица из администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может оказаться неэффективным и повлиять на запасы пресной воды в Газе. При этом другие чиновники полагают, что эта мера может помочь в уничтожении части системы туннелей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в анклаве возобновились.Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909968254.html

израиль

сша

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, средиземное море