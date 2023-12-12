СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС
WSJ: ЦАХАЛ начал затопление туннелей ХАМАС в Газе морской водой
© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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"Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <...> находится на ранней стадии", — говорится в публикации.
По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель. В прошлом месяце Израиль установил пять насосов, затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье.
В свою очередь, некоторые должностные лица из администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может оказаться неэффективным и повлиять на запасы пресной воды в Газе. При этом другие чиновники полагают, что эта мера может помочь в уничтожении части системы туннелей.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в анклаве возобновились.
Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.