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СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС - РИА Новости, 13.12.2023
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22:18 12.12.2023 (обновлено: 01:05 13.12.2023)
https://ria.ru/20231212/tunneli-1915418062.html
СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС
СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T22:18
2023-12-13T01:05
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
средиземное море
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.&quot;Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря &lt;...&gt; находится на ранней стадии&quot;, — говорится в публикации.По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель. В прошлом месяце Израиль установил пять насосов, затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье.В свою очередь, некоторые должностные лица из администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может оказаться неэффективным и повлиять на запасы пресной воды в Газе. При этом другие чиновники полагают, что эта мера может помочь в уничтожении части системы туннелей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в анклаве возобновились.Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, средиземное море
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Средиземное море
СМИ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС

WSJ: ЦАХАЛ начал затопление туннелей ХАМАС в Газе морской водой

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в сектора Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«

"Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <...> находится на ранней стадии", — говорится в публикации.

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По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель. В прошлом месяце Израиль установил пять насосов, затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье.
В свою очередь, некоторые должностные лица из администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что использование морской воды может оказаться неэффективным и повлиять на запасы пресной воды в Газе. При этом другие чиновники полагают, что эта мера может помочь в уничтожении части системы туннелей.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в анклаве возобновились.
Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
 
В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо БайденСредиземное море
 
 
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