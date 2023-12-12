https://ria.ru/20231212/tulun-1915323586.html

В Тулуне запустили к работе котельную

В Тулуне запустили к работе котельную - РИА Новости, 12.12.2023

В Тулуне запустили к работе котельную

В Тулуне, где в морозы вышла из строя котельная, в настоящее время завершен ремонт, работают все три котла, температура в квартирах близка к нормативу, сообщает РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:02

2023-12-12T15:02

2023-12-12T15:03

общество

тулун

иркутская область

игорь кобзев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. В Тулуне, где в морозы вышла из строя котельная, в настоящее время завершен ремонт, работают все три котла, температура в квартирах близка к нормативу, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Тулуне из-за морозов в воскресенье вышел из строя котел №2 в котельной микрорайона Угольщиков. Также дал течь котел №3. В городе объявили режим повышенной готовности. Для контроля за ситуацией в Тулун был направлен министр жилищной политики и энергетики Иркутской области. Вечером в понедельник один из котлов был отремонтирован и запущен в работу. "Сейчас работают все три котла, пока температура буквально на 2-3 градуса ниже норматива, работа по её подъему в процессе. Итоги поквартирных обходов таковы. В среднем температура в квартирах - от +18 до +22 градусов. Но вопрос этот с контроля пока не снимаем", - написал Кобзев в Telegram-канале. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Тулуну за последние три года было выделено более 37 миллионов рублей. В том числе, на капремонт тепловой сети от ТК-1 до гостиницы "Шахтер" и на капремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной в микрорайоне Угольщиков, которая и дала сбой. Ростехнадзор ранее признал город не готовым к зиме.

https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html

тулун

иркутская область

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общество, тулун, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)