https://ria.ru/20231212/tspe-1915360947.html
Сотрудничество ЦПЭ станет новым вектором развития поддержки экспорта
Сотрудничество ЦПЭ станет новым вектором развития поддержки экспорта - РИА Новости, 12.12.2023
Сотрудничество ЦПЭ станет новым вектором развития поддержки экспорта
Развитие сотрудничества между центрами поддержки экспорта из разных регионов станет новым приоритетным вектором развития системы поддержки экспортеров в 2024... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:20
2023-12-12T17:20
2023-12-12T17:20
экономика
российский экспортный центр (рэц)
поддержка
экспорт
вэб.рф (вэб)
оренбург
конференции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915360062_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6569440f3d4e6194aeb9b7ac3f9faf8a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Развитие сотрудничества между центрами поддержки экспорта из разных регионов станет новым приоритетным вектором развития системы поддержки экспортеров в 2024 году, заявила в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева."Кооперация регионов назревала уже давно. В рамках ежеквартальных встреч мы вот уже пять лет даем возможность коллегам рассказывать о своем успешном опыте по поддержке экспортеров, выявляем лучшие практики и внедряем их в других регионах. В этом году мы решили пойти дальше, а именно выстроить совместную работу двух ЦПЭ пока только по выставкам. Сегодня я могу сказать, что опыт получился удачным, и в рамках конференции в Оренбурге мы планируем обсудить масштабирование кооперации на другие направления работы ЦПЭ", - сказала Минаева.В 2023 году РЭЦ запустил "пилот" по межрегиональному сотрудничеству центров поддержки экспорта на международных выставках. Так, совместные стенды на выставках организовали ЦПЭ Республики Крым и Краснодарского края, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, Калининградской и Нижегородской области.Такой формат позволил не только оптимизировать бюджетные расходы по поддержке экспортеров, но и наладить межрегиональное сотрудничество для коллаборации бизнеса из двух регионов и организации совместных проектов для более успешного выхода на внешние рынки.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).
https://ria.ru/20231212/podderzhka_eksporta-1915276145.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915360062_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_579ebf1919af263035a8c25745d32340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), поддержка, экспорт, вэб.рф (вэб), оренбург, конференции
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), поддержка, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Оренбург, Конференции
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Развитие сотрудничества между центрами поддержки экспорта из разных регионов станет новым приоритетным вектором развития системы поддержки экспортеров в 2024 году, заявила в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева.
"Кооперация регионов назревала уже давно. В рамках ежеквартальных встреч мы вот уже пять лет даем возможность коллегам рассказывать о своем успешном опыте по поддержке экспортеров, выявляем лучшие практики и внедряем их в других регионах. В этом году мы решили пойти дальше, а именно выстроить совместную работу двух ЦПЭ пока только по выставкам. Сегодня я могу сказать, что опыт получился удачным, и в рамках конференции в Оренбурге мы планируем обсудить масштабирование кооперации на другие направления работы ЦПЭ", - сказала Минаева.
В 2023 году РЭЦ запустил "пилот" по межрегиональному сотрудничеству центров поддержки экспорта на международных выставках. Так, совместные стенды на выставках организовали ЦПЭ Республики Крым
и Краснодарского края
, Тюменской области
и Ханты-Мансийского автономного округа
, Калининградской и Нижегородской области
.
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге
Такой формат позволил не только оптимизировать бюджетные расходы по поддержке экспортеров, но и наладить межрегиональное сотрудничество для коллаборации бизнеса из двух регионов и организации совместных проектов для более успешного выхода на внешние рынки.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).