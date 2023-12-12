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Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 12.12.2023
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11:23 12.12.2023 (обновлено: 13:02 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/tsentry-1915251212.html
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 12.12.2023
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, соответствующий документ разместили на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:23
2023-12-12T13:02
белоруссия
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указали: Кроме того, воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав также не будет платить налоги на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.Также Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета Совфеда.
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912626086.html
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белоруссия, безопасность, россия, владимир путин
Белоруссия, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указали:
  • совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач при программах совместной подготовки;
  • обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники;
  • обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон;
  • унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Кроме того, воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав также не будет платить налоги на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
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Также Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета Совфеда.
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