https://ria.ru/20231212/tsentry-1915251212.html

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости, 12.12.2023

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, соответствующий документ разместили на... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:23

2023-12-12T11:23

2023-12-12T13:02

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владимир путин

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указали: Кроме того, воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав также не будет платить налоги на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.Также Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета Совфеда.

https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912626086.html

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Кирилл Волков

белоруссия, безопасность, россия, владимир путин