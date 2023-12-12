https://ria.ru/20231212/treyler-1915296705.html
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича" - РИА Новости, 12.12.2023
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"
На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:56
2023-12-12T13:56
2023-12-12T13:57
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова.В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты. Один из таких приводит к тому, что управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. В этом ему помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). В комедии зрители также увидят других знакомых по оригинальному фильму персонажей. Например, Ольгу Бузову в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши. А еще неожиданных героев из других вселенных и временных эпох. Роли в музыкальной картине исполнили Филипп Киркоров, Павел Воля, Марина Кравец, Анна Асти, группа The Hatters и другие звезды российского шоу-бизнеса. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, филипп киркоров, тимур батрутдинов, the hatters, знаменитости, кино и сериалы, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, The Hatters, Знаменитости, Кино и сериалы, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"
Вышел трейлер ремейка "Иван Васильевич меняет профессию" с Бузовой и Киркоровым
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова.
В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты.
Один из таких приводит к тому, что управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. В этом ему помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
В комедии зрители также увидят других знакомых по оригинальному фильму персонажей. Например, Ольгу Бузову в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши. А еще неожиданных героев из других вселенных и временных эпох.
Роли в музыкальной картине исполнили Филипп Киркоров, Павел Воля
, Марина Кравец
, Анна Асти, группа The Hatters
и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
Стало известно, кто из звезд появится в фильме "Иван Васильевич меняет все"