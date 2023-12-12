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Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича" - РИА Новости, 12.12.2023
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Шоубиз
 
13:56 12.12.2023 (обновлено: 13:57 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/treyler-1915296705.html
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича" - РИА Новости, 12.12.2023
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"
На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:56
2023-12-12T13:57
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова.В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты. Один из таких приводит к тому, что управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. В этом ему помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). В комедии зрители также увидят других знакомых по оригинальному фильму персонажей. Например, Ольгу Бузову в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши. А еще неожиданных героев из других вселенных и временных эпох. Роли в музыкальной картине исполнили Филипп Киркоров, Павел Воля, Марина Кравец, Анна Асти, группа The Hatters и другие звезды российского шоу-бизнеса. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
https://ria.ru/20231031/telefilm-1906453673.html
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ольга бузова, филипп киркоров, тимур батрутдинов, the hatters, знаменитости, кино и сериалы, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, The Hatters, Знаменитости, Кино и сериалы, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Знаменитости путешествуют во времени в трейлере ремейка "Ивана Васильевича"

Вышел трейлер ремейка "Иван Васильевич меняет профессию" с Бузовой и Киркоровым

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала ТНТ вышел новый трейлер новогоднего музыкального ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова.
В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты.

Один из таких приводит к тому, что управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. В этом ему помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
В комедии зрители также увидят других знакомых по оригинальному фильму персонажей. Например, Ольгу Бузову в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши. А еще неожиданных героев из других вселенных и временных эпох.
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТКадр из новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Кадр из новогоднего фильма Иван Васильевич меняет все! - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Пресс-служба телеканала ТНТ
Кадр из новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Роли в музыкальной картине исполнили Филипп Киркоров, Павел Воля, Марина Кравец, Анна Асти, группа The Hatters и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
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ШоубизОльга БузоваФилипп КиркоровТимур БатрутдиновThe HattersЗнаменитостиКино и сериалыНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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