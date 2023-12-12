https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html

Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь

Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь - РИА Новости, 12.12.2023

Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь

Один из немногих оставшихся источников российского газа в ЕС — Австрия. Там его скопилось столько, что Вена активно им торгует — вопреки брюссельской политике... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:12

экономика

австрия

россия

германия

олаф шольц

альфред штерн

omv

газпром

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Один из немногих оставшихся источников российского газа в ЕС — Австрия. Там его скопилось столько, что Вена активно им торгует — вопреки брюссельской политике полного разрыва с Москвой. Австрийцам повезло: есть контракт с "Газпромом" до 2040-го. Но в Киеве намерены прекратить транзит. И об интересах европейских "друзей", естественно, не подумают.Увеличила вдвоеВ отличие от других стран ЕС, Австрия продолжает получать трубопроводный газ из России.Причем, как сообщила государственная компания OMV, в третьем квартале импорт увеличился вдвое — относительно того же периода прошлого года. В среднем — 55,8 миллиона кубометров в месяц. Это более половины всего, что прокачивают через Украину.В итоге пятое по емкости газохранилище в Европе к декабрю заполнили на 97%.У OMV долгосрочный контракт с "Газпромом", до 2040-го. Газ поступает на хаб в Баумгартене. Австрия — давний распределительный центр российских энергоносителей. Оттуда топливо идет в Венгрию, Германию, Италию, Словению.И Вена активно наращивает продажи соседям, которые все откладывают окончательный отказ от "кремлевской" продукции. В Брюсселе, конечно, недовольны."Перенасыщение российским топливом показывает, что Австрия все еще находится на энергетической орбите Москвы", — с сожалением констатирует Bloomberg.Поставки под вопросомНо это ненадолго. В соответствии с заключенным в 2019-м соглашением, в Европу до сих пор через Украину прокачивают от 34 до 40 миллионов кубометров российского газа в день. Через год срок контракта истекает. Разумеется, киевский режим его не продлит.Еще в августе министр энергетики Украины Герман Голубенко исключил такую перспективу. Так что с 2025-го вентиль перекроют.В Вене пока рассчитывают на лучшее. В энергетическом регуляторе E-Control надеются на добрую волю Киева, какие-то отдельные договоренности. Однако гарантий, понятно, никаких нет.И это вызывает большое беспокойство. К строительству трубопровода из Германии еще даже не приступили. Много сложностей с экологическими разрешениями, необходимыми для продления линии WAG LOOP 1 на 40 километров. Глава OMV Альфред Штерн ранее отмечал: Австрия не может переключиться на СПГ, как остальной Евросоюз, — нет выхода к морю.Цепная реакцияПострадают и другие. Та же Германия, на которую рассчитывает Австрия.Газа лишится Восточная Европа. Словакия, например, получает через Украину треть голубого топлива, Молдавия — только оттуда.Берлин напрямую энергоносители у России не покупает, но состоит в Европейской газовой сети. Там обязаны помогать партнерам в случае кризиса. Даже в ущерб себе."Если российский газ перестанет поступать в Восточную Европу через Украину, нам придется, чтобы люди не замерзли, сократить или же полностью остановить промышленное производство", — предупреждал еще летом министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Скажите спасибо"Чем ближе прекращение транзита, тем больше нервничают в Германии.Канцлер Олаф Шольц вновь попытался обвинить Москву в энергокризисе. "Именно российский президент остановил поставки газа", — заявил он на социал-демократическом съезде.Это вызвало резкую отповедь."Очевидно, все устроили Европейский союз, правительство Германии и тот, кто оказывает на них давление на заднем плане, а вовсе не Россия, у которой образцовый послужной список по соблюдению торговых обязательств", — возмутился депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.Он напомнил, что это ЕС обложил Москву санкциями. И за то, как на это ответили, русским "нужно сказать спасибо".Эксперты не исключают, что отказ Киева от транзита вызовет новый ценовой шок на рынке энергоносителей. Как бы то ни было, в любом случае европейцам не на кого жаловаться, кроме самих себя.

https://radiosputnik.ru/20230905/gaz-1894314807.html

https://ria.ru/20231029/gaz-1905983204.html

https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html

австрия

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экономика, австрия, россия, германия, олаф шольц, альфред штерн, omv, газпром, евросоюз