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Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь - РИА Новости, 12.12.2023
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08:00 12.12.2023 (обновлено: 08:12 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь - РИА Новости, 12.12.2023
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь
Один из немногих оставшихся источников российского газа в ЕС — Австрия. Там его скопилось столько, что Вена активно им торгует — вопреки брюссельской политике... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:00
2023-12-12T08:12
экономика
австрия
россия
германия
олаф шольц
альфред штерн
omv
газпром
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Один из немногих оставшихся источников российского газа в ЕС — Австрия. Там его скопилось столько, что Вена активно им торгует — вопреки брюссельской политике полного разрыва с Москвой. Австрийцам повезло: есть контракт с "Газпромом" до 2040-го. Но в Киеве намерены прекратить транзит. И об интересах европейских "друзей", естественно, не подумают.Увеличила вдвоеВ отличие от других стран ЕС, Австрия продолжает получать трубопроводный газ из России.Причем, как сообщила государственная компания OMV, в третьем квартале импорт увеличился вдвое — относительно того же периода прошлого года. В среднем — 55,8 миллиона кубометров в месяц. Это более половины всего, что прокачивают через Украину.В итоге пятое по емкости газохранилище в Европе к декабрю заполнили на 97%.У OMV долгосрочный контракт с "Газпромом", до 2040-го. Газ поступает на хаб в Баумгартене. Австрия — давний распределительный центр российских энергоносителей. Оттуда топливо идет в Венгрию, Германию, Италию, Словению.И Вена активно наращивает продажи соседям, которые все откладывают окончательный отказ от "кремлевской" продукции. В Брюсселе, конечно, недовольны."Перенасыщение российским топливом показывает, что Австрия все еще находится на энергетической орбите Москвы", — с сожалением констатирует Bloomberg.Поставки под вопросомНо это ненадолго. В соответствии с заключенным в 2019-м соглашением, в Европу до сих пор через Украину прокачивают от 34 до 40 миллионов кубометров российского газа в день. Через год срок контракта истекает. Разумеется, киевский режим его не продлит.Еще в августе министр энергетики Украины Герман Голубенко исключил такую перспективу. Так что с 2025-го вентиль перекроют.В Вене пока рассчитывают на лучшее. В энергетическом регуляторе E-Control надеются на добрую волю Киева, какие-то отдельные договоренности. Однако гарантий, понятно, никаких нет.И это вызывает большое беспокойство. К строительству трубопровода из Германии еще даже не приступили. Много сложностей с экологическими разрешениями, необходимыми для продления линии WAG LOOP 1 на 40 километров. Глава OMV Альфред Штерн ранее отмечал: Австрия не может переключиться на СПГ, как остальной Евросоюз, — нет выхода к морю.Цепная реакцияПострадают и другие. Та же Германия, на которую рассчитывает Австрия.Газа лишится Восточная Европа. Словакия, например, получает через Украину треть голубого топлива, Молдавия — только оттуда.Берлин напрямую энергоносители у России не покупает, но состоит в Европейской газовой сети. Там обязаны помогать партнерам в случае кризиса. Даже в ущерб себе.&quot;Если российский газ перестанет поступать в Восточную Европу через Украину, нам придется, чтобы люди не замерзли, сократить или же полностью остановить промышленное производство&quot;, — предупреждал еще летом министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Скажите спасибо"Чем ближе прекращение транзита, тем больше нервничают в Германии.Канцлер Олаф Шольц вновь попытался обвинить Москву в энергокризисе. "Именно российский президент остановил поставки газа", — заявил он на социал-демократическом съезде.Это вызвало резкую отповедь.&quot;Очевидно, все устроили Европейский союз, правительство Германии и тот, кто оказывает на них давление на заднем плане, а вовсе не Россия, у которой образцовый послужной список по соблюдению торговых обязательств&quot;, — возмутился депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.Он напомнил, что это ЕС обложил Москву санкциями. И за то, как на это ответили, русским "нужно сказать спасибо".Эксперты не исключают, что отказ Киева от транзита вызовет новый ценовой шок на рынке энергоносителей. Как бы то ни было, в любом случае европейцам не на кого жаловаться, кроме самих себя.
https://radiosputnik.ru/20230905/gaz-1894314807.html
https://ria.ru/20231029/gaz-1905983204.html
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экономика, австрия, россия, германия, олаф шольц, альфред штерн, omv, газпром, евросоюз
Экономика, Австрия, Россия, Германия, Олаф Шольц, Альфред Штерн, OMV, Газпром, Евросоюз
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь

Австрия вдвое увеличила импорт газа из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Один из немногих оставшихся источников российского газа в ЕС — Австрия. Там его скопилось столько, что Вена активно им торгует — вопреки брюссельской политике полного разрыва с Москвой. Австрийцам повезло: есть контракт с "Газпромом" до 2040-го. Но в Киеве намерены прекратить транзит. И об интересах европейских "друзей", естественно, не подумают.

Увеличила вдвое

В отличие от других стран ЕС, Австрия продолжает получать трубопроводный газ из России.
«

Причем, как сообщила государственная компания OMV, в третьем квартале импорт увеличился вдвое — относительно того же периода прошлого года. В среднем — 55,8 миллиона кубометров в месяц. Это более половины всего, что прокачивают через Украину.

В итоге пятое по емкости газохранилище в Европе к декабрю заполнили на 97%.
У OMV долгосрочный контракт с "Газпромом", до 2040-го. Газ поступает на хаб в Баумгартене. Австрия — давний распределительный центр российских энергоносителей. Оттуда топливо идет в Венгрию, Германию, Италию, Словению.
И Вена активно наращивает продажи соседям, которые все откладывают окончательный отказ от "кремлевской" продукции. В Брюсселе, конечно, недовольны.
"Перенасыщение российским топливом показывает, что Австрия все еще находится на энергетической орбите Москвы", — с сожалением констатирует Bloomberg.
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Поставки под вопросом

Но это ненадолго. В соответствии с заключенным в 2019-м соглашением, в Европу до сих пор через Украину прокачивают от 34 до 40 миллионов кубометров российского газа в день. Через год срок контракта истекает. Разумеется, киевский режим его не продлит.
Еще в августе министр энергетики Украины Герман Голубенко исключил такую перспективу. Так что с 2025-го вентиль перекроют.
«

В Вене пока рассчитывают на лучшее. В энергетическом регуляторе E-Control надеются на добрую волю Киева, какие-то отдельные договоренности. Однако гарантий, понятно, никаких нет.

И это вызывает большое беспокойство. К строительству трубопровода из Германии еще даже не приступили. Много сложностей с экологическими разрешениями, необходимыми для продления линии WAG LOOP 1 на 40 километров.
Глава OMV Альфред Штерн ранее отмечал: Австрия не может переключиться на СПГ, как остальной Евросоюз, — нет выхода к морю.
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29 октября, 15:53

Цепная реакция

Пострадают и другие. Та же Германия, на которую рассчитывает Австрия.
Газа лишится Восточная Европа. Словакия, например, получает через Украину треть голубого топлива, Молдавия — только оттуда.
Берлин напрямую энергоносители у России не покупает, но состоит в Европейской газовой сети. Там обязаны помогать партнерам в случае кризиса. Даже в ущерб себе.
«

"Если российский газ перестанет поступать в Восточную Европу через Украину, нам придется, чтобы люди не замерзли, сократить или же полностью остановить промышленное производство", — предупреждал еще летом министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
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"Скажите спасибо"

Чем ближе прекращение транзита, тем больше нервничают в Германии.
Канцлер Олаф Шольц вновь попытался обвинить Москву в энергокризисе. "Именно российский президент остановил поставки газа", — заявил он на социал-демократическом съезде.
Это вызвало резкую отповедь.
«

"Очевидно, все устроили Европейский союз, правительство Германии и тот, кто оказывает на них давление на заднем плане, а вовсе не Россия, у которой образцовый послужной список по соблюдению торговых обязательств", — возмутился депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Он напомнил, что это ЕС обложил Москву санкциями. И за то, как на это ответили, русским "нужно сказать спасибо".
Эксперты не исключают, что отказ Киева от транзита вызовет новый ценовой шок на рынке энергоносителей. Как бы то ни было, в любом случае европейцам не на кого жаловаться, кроме самих себя.
 
ЭкономикаАвстрияРоссияГерманияОлаф ШольцАльфред ШтернOMVГазпромЕвросоюз
 
 
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