https://ria.ru/20231212/tramp-1915205331.html

Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы

Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы - РИА Новости, 12.12.2023

Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы

Запрос спецпрокурора США Джека Смита в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент США Дональд Трамп иммунитетом от юридического... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:20

2023-12-12T02:20

2023-12-12T02:20

в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Запрос спецпрокурора США Джека Смита в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент США Дональд Трамп иммунитетом от юридического преследования, является попыткой вмешаться в ход предстоящих в 2024 году выборов и помешать политику вернуть себе место в Белом доме, заявила пресс-служба бывшего главы государства. "Приспешник жуликоватого Джо Байдена невменяемый Джек Смит настолько одержим идеей вмешательства в выборы 2024 года с целью помешать президенту Трампу вернуть себе Овальный кабинет, что предпринимает попытки обойти апелляционный процесс", - говорится в заявлении пресс-службы Трампа. Как утверждают в окружении политика, расследование в отношении Трампа и его предполагаемой роли в штурме Капитолия в 2021 году "полностью политически мотивировано". "Нет абсолютно никаких причин торопить эту аферу с судом, кроме как для того, чтобы нанести ущерб президенту Трампу и десяткам миллионов его сторонников", - следует из заявления. В пресс-службе подчеркнули, что бывший глава государства намерен продолжать добиваться справедливости в этом процессе и выступает против "таких проявлений авторитарной политики". Спецпрокурор Смит ранее попросил Верховный суд США прояснить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия в связи с тем, что на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Однако суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914893632.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден