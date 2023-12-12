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Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 12.12.2023
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:21
2023-12-12T06:21
2023-12-12T10:13
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — отметили в ведомстве.В середине ноября ВСУ выпустили "Точку-У" по окраине белгородского поселка Ровеньки, из-за чего получили повреждения семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередачи.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Средства ПВО сбили над Белгородской областью украинскую ракету "Точка-У"
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — отметили в ведомстве.
В середине ноября ВСУ выпустили "Точку-У" по окраине белгородского поселка Ровеньки, из-за чего получили повреждения семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередачи.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
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