https://ria.ru/20231212/tochka-u-1915213555.html

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 12.12.2023

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"

Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T06:21

2023-12-12T06:21

2023-12-12T10:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — отметили в ведомстве.В середине ноября ВСУ выпустили "Точку-У" по окраине белгородского поселка Ровеньки, из-за чего получили повреждения семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередачи.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.

https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, россия