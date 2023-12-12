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Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:21 12.12.2023 (обновлено: 10:13 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/tochka-u-1915213555.html
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 12.12.2023
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"
Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:21
2023-12-12T10:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты &quot;Точка-У&quot;, — отметили в ведомстве.В середине ноября ВСУ выпустили "Точку-У" по окраине белгородского поселка Ровеньки, из-за чего получили повреждения семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередачи.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"

Средства ПВО сбили над Белгородской областью украинскую ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — отметили в ведомстве.

В середине ноября ВСУ выпустили "Точку-У" по окраине белгородского поселка Ровеньки, из-за чего получили повреждения семь домов, три автомобиля и предприятие, а также линия электропередачи.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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