https://ria.ru/20231212/terrorizm-1915267621.html
С начала года в России предотвратили 146 терактов
С начала года в России предотвратили 146 терактов - РИА Новости, 12.12.2023
С начала года в России предотвратили 146 терактов
С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:12
2023-12-12T12:12
2023-12-12T12:27
национальный антитеррористический комитет рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспрированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 миллионов рублей заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Безопасность
С начала года в России предотвратили 146 терактов
НАК: с начала года в России предотвратили 228 террористических преступлений
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник.
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспрированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 миллионов рублей заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - говорится в релизе.
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов