https://ria.ru/20231212/terrorizm-1915267621.html

С начала года в России предотвратили 146 терактов

С начала года в России предотвратили 146 терактов - РИА Новости, 12.12.2023

С начала года в России предотвратили 146 терактов

С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:12

2023-12-12T12:12

2023-12-12T12:27

национальный антитеррористический комитет рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспрированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 миллионов рублей заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность