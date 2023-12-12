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С начала года в России предотвратили 146 терактов - РИА Новости, 12.12.2023
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12:12 12.12.2023 (обновлено: 12:27 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/terrorizm-1915267621.html
С начала года в России предотвратили 146 терактов
С начала года в России предотвратили 146 терактов - РИА Новости, 12.12.2023
С начала года в России предотвратили 146 терактов
С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:12
2023-12-12T12:27
национальный антитеррористический комитет рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспрированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 миллионов рублей заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - говорится в релизе.
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национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Безопасность
С начала года в России предотвратили 146 терактов

НАК: с начала года в России предотвратили 228 террористических преступлений

© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции
Сотрудники ФСБ во время операции
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник.
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспрированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 миллионов рублей заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - говорится в релизе.
На месте контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
12:14
 
Национальный антитеррористический комитет РФРоссияБезопасность
 
 
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