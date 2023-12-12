https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html

"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России

"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 12.12.2023

"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России

Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:28

2023-12-12T12:28

2023-12-12T12:28

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий, заявил заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Я думаю, русские могут отбросить ВСУ назад и заставить их отступить. <…> Предполагаю, произойдет следующее: русские освободят <…> еще четыре области, возьмут Харьков и Одессу. В итоге они будут контролировать более сорока процентов территории Украины, которую она имела в 1991 году", — поделился он своим мнением.Миршаймер также подчеркнул, что не понимает, почему Запад, видя критическое положение ВСУ, не начинает переговоры с Россией.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html

https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html

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в мире, россия, украина, харьков, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, чикагский университет