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"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 12.12.2023
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12:28 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html
"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России - РИА Новости, 12.12.2023
"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:28
2023-12-12T12:28
в мире
россия
украина
харьков
джон миршаймер
владимир путин
вооруженные силы украины
чикагский университет
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий, заявил заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Я думаю, русские могут отбросить ВСУ назад и заставить их отступить. &lt;…&gt; Предполагаю, произойдет следующее: русские освободят &lt;…&gt; еще четыре области, возьмут Харьков и Одессу. В итоге они будут контролировать более сорока процентов территории Украины, которую она имела в 1991 году", — поделился он своим мнением.Миршаймер также подчеркнул, что не понимает, почему Запад, видя критическое положение ВСУ, не начинает переговоры с Россией.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html
https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html
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в мире, россия, украина, харьков, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, чикагский университет
В мире, Россия, Украина, Харьков, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет
"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России

Миршаймер: ВСУ отступят и отдадут России новые территории

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий, заявил заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
"Я думаю, русские могут отбросить ВСУ назад и заставить их отступить. <…> Предполагаю, произойдет следующее: русские освободят <…> еще четыре области, возьмут Харьков и Одессу. В итоге они будут контролировать более сорока процентов территории Украины, которую она имела в 1991 году", — поделился он своим мнением.
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"Впереди нас": в США раскрыли, в чем Россия превосходит Соединенные Штаты
09:12
Миршаймер также подчеркнул, что не понимает, почему Запад, видя критическое положение ВСУ, не начинает переговоры с Россией.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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В миреРоссияУкраинаХарьковДжон МиршаймерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЧикагский университет
 
 
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