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Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год - РИА Новости, 12.12.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
12:23 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/teplosnabzhenie-1915271010.html
Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год
Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год - РИА Новости, 12.12.2023
Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год
Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год, что подтверждает способность города обеспечить бесперебойное... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:23
2023-12-12T12:23
ростовская область
россия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год, что подтверждает способность города обеспечить бесперебойное теплоснабжение в отопительный сезон, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. "Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения города Ростова-на-Дону на 2024 год", - сказал он журналистам. Глава горадминистрации пояснил, что утверждение схемы подтверждает наличие достаточного объема мощности теплоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона. При разработке схемы администрация провела работу со всеми теплоснабжающими организациями города. Сбор исходных данных осуществлялся с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. В администрации города отметили, что согласование проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации "Совет производителей энергии".
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4.7
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россия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ростовская область , Россия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

© iStock.com / aleks0649Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / aleks0649
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год, что подтверждает способность города обеспечить бесперебойное теплоснабжение в отопительный сезон, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
"Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения города Ростова-на-Дону на 2024 год", - сказал он журналистам. Глава горадминистрации пояснил, что утверждение схемы подтверждает наличие достаточного объема мощности теплоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.
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При разработке схемы администрация провела работу со всеми теплоснабжающими организациями города. Сбор исходных данных осуществлялся с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.
В администрации города отметили, что согласование проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации "Совет производителей энергии".
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Ростовская областьРоссияРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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