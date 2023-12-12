https://ria.ru/20231212/teplosnabzhenie-1915271010.html

Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год - РИА Новости, 12.12.2023

Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год, что подтверждает способность города обеспечить бесперебойное... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:23

2023-12-12T12:23

2023-12-12T12:23

ростовская область

россия

ростов-на-дону

алексей логвиненко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Министерство энергетики России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год, что подтверждает способность города обеспечить бесперебойное теплоснабжение в отопительный сезон, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. "Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения города Ростова-на-Дону на 2024 год", - сказал он журналистам. Глава горадминистрации пояснил, что утверждение схемы подтверждает наличие достаточного объема мощности теплоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона. При разработке схемы администрация провела работу со всеми теплоснабжающими организациями города. Сбор исходных данных осуществлялся с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. В администрации города отметили, что согласование проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации "Совет производителей энергии".

https://ria.ru/20231212/rezhim-1915220049.html

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россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)