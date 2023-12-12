https://ria.ru/20231212/tender-1915349368.html

Контракт брянской гимназии с охранной фирмой истек 30 ноября

Контракт брянской гимназии с охранной фирмой истек 30 ноября - РИА Новости, 12.12.2023

Контракт брянской гимназии с охранной фирмой истек 30 ноября

Контракт с частной охранной организацией "Агентство Экскалибур" у гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, согласно документам на портале госзакупок, истек... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:48

сергей поддубный

стрельба в брянской гимназии

брянск

происшествия

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Контракт с частной охранной организацией "Агентство Экскалибур" у гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, согласно документам на портале госзакупок, истек 30 ноября, новый планируется заключить только с 8 января. В реестре контрактов на портале госзакупок содержатся данные контракта, заключенного гимназией №5 Брянска на "Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)". Цена контракта 314,2 тысячи рублей. В описании контракта сказано, что он заключен 4 сентября 2023 года и находится на исполнении – по 9 января 2024 года. Между тем, в самом документе указано, что срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года, ежедневно, исключая воскресенье и праздничные дни. Никаких дополнительных соглашений о продлении срока охраны на портале госзакупок не содержится. "По настоящему контракту исполнитель обязуется оказывать услуги частной охраны (Выставление поста охраны): Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности", - говорится в тексте контракта. Согласно документу, охране подлежат два здания гимназии – в микрорайоне Московский и на улице Бежицкой. В каждом здании исполнитель выставляет по одному посту охраны, который работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00. По данным портала, 1 декабря Брянская городская администрация объявила тендер на "Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)" для учебных заведений города, в их числе и гимназия №5. Условия аналогичные, как в прошлом контракте, заключенном с "Агентством Экскалибур". "Сроки (периоды) оказания услуг: с 8 января 2024 года по 29 июня 2024 года, ежедневно, исключая воскресенье и праздничные дни", - говорится в техзадании. С охранными компаниями власти намерены определиться 14 декабря. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии. В минувшие выходные суд заключил под стражу директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову, которая, по данным источника РИА Новости, в тот день работала на посту охраны. Также помещен под стражу отец девочки, устроившей стрельбу. Заместителю директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://radiosputnik.ru/20231212/bryansk-1915314254.html

https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html

https://radiosputnik.ru/20231210/bryansk-1914947671.html

https://ria.ru/20231211/sk-1915064196.html

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сергей поддубный, стрельба в брянской гимназии, брянск, происшествия