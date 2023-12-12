https://ria.ru/20231212/tayvan-1915213732.html

Пилота на Тайване обвинили в намерении угнать военный вертолет, пишут СМИ

Пилота на Тайване обвинили в намерении угнать военный вертолет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Пилота на Тайване обвинили в намерении угнать военный вертолет, пишут СМИ

Пилота вооруженных сил Тайваня обвинили в намерении угнать военный вертолет CH-47 Chinook и посадить его на авианосце ВМС Народно-освободительной армии Китая... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T06:37

2023-12-12T06:37

2023-12-12T06:37

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Пилота вооруженных сил Тайваня обвинили в намерении угнать военный вертолет CH-47 Chinook и посадить его на авианосце ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на верховную прокуратуру Тайваня. Как следует из обвинительного заключения, пилоту тайваньских вооруженных сил подполковнику по фамилии Се "представители разведки материкового Китая" предложили 15 миллионов долларов за то, чтобы он дезертировал, посадив вертолет CH-47 Chinook на авианосец ВМС НОАК во время военных учений недалеко от острова. Согласно плану, подполковник Се должен был вести вертолет на малой высоте вдоль береговой линии к авианосцу НОАК, который во время учений находился бы на расстоянии 44 километра от острова. Отмечается, что офицер не сразу принял предложение, так как считал его слишком рискованным, но когда ему предложили вознаграждение в размере 15 миллионов долларов и 1 миллион долларов в качестве "аванса", он согласился. Кроме того, офицеру была предложена помощь в вывозе семьи в Таиланд. В июле, как пишет издание, офицер по видеосвязи обсудил с "представителями материкового Китая" детали, однако план провалился после того, как офицер был арестован в августе по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231203/tayvan-1913457568.html

https://ria.ru/20231204/rasmussen-1913689523.html

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китай

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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая