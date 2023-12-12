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В США подтвердили атаку на танкер из "района под контролем хуситов" - РИА Новости, 12.12.2023
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07:54 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/tanker-1915217319.html
В США подтвердили атаку на танкер из "района под контролем хуситов"
В США подтвердили атаку на танкер из "района под контролем хуситов" - РИА Новости, 12.12.2023
В США подтвердили атаку на танкер из "района под контролем хуситов"
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об атаке на танкер у берегов Йемена и заявило, что она была проведена из района, "находящегося под РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:54
2023-12-12T07:54
в мире
йемен
красное море
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об атаке на танкер у берегов Йемена и заявило, что она была проведена из района, "находящегося под контролем хуситов" "Примерно в 16.00 по времени EST 11 декабря (0.00 12 декабря мск - ред.) моторный танкер Strinda подвергся атаке, согласно оценке, противокорабельной крылатой ракеты (ASCM), выпущенной из контролируемого хуситами района в Йемене при прохождении судна через Баб-эль-Мандебский пролив. Strinda сообщил о повреждениях, которые привели к пожару на борту, но на данный момент пострадавших нет. Во время атаки поблизости не было американских судов, но USS Mason отреагировал на тревожный сигнал танкера Strinda и в настоящее время оказывает помощь", - сообщает CENTCOM на своей странице в соцсети X. Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что ракетный удар привел к пожару на коммерческом судне в Красном море. Отмечалось, что ходящее под норвежским флагом судно Strinda является химическим танкером. Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту, экипаж в безопасности. Позднее на странице UKMTO в X появилось новое заявление, согласно которому некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, где произошло возгорание, или о другом.
https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html
йемен
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60
в мире, йемен, красное море
В мире, Йемен, Красное море
В США подтвердили атаку на танкер из "района под контролем хуситов"

Командование США подтвердило атаку на танкер из "района под контролем хуситов"

© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский танкер
Норвежский танкер - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об атаке на танкер у берегов Йемена и заявило, что она была проведена из района, "находящегося под контролем хуситов"
"Примерно в 16.00 по времени EST 11 декабря (0.00 12 декабря мск - ред.) моторный танкер Strinda подвергся атаке, согласно оценке, противокорабельной крылатой ракеты (ASCM), выпущенной из контролируемого хуситами района в Йемене при прохождении судна через Баб-эль-Мандебский пролив. Strinda сообщил о повреждениях, которые привели к пожару на борту, но на данный момент пострадавших нет. Во время атаки поблизости не было американских судов, но USS Mason отреагировал на тревожный сигнал танкера Strinda и в настоящее время оказывает помощь", - сообщает CENTCOM на своей странице в соцсети X.
Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что ракетный удар привел к пожару на коммерческом судне в Красном море. Отмечалось, что ходящее под норвежским флагом судно Strinda является химическим танкером.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту, экипаж в безопасности. Позднее на странице UKMTO в X появилось новое заявление, согласно которому некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, где произошло возгорание, или о другом.
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент
03:19
 
В миреЙеменКрасное море
 
 
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