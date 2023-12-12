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СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер - РИА Новости, 12.12.2023
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05:25 12.12.2023 (обновлено: 14:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/tanker-1915211309.html
СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер
СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер
Пожар вспыхнул на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:25
2023-12-12T14:48
в мире
йемен
красное море
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Пожар вспыхнул на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников.&quot;Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару&quot;, — говорится в сообщении.Strinda — химический танкер и ходит под норвежским флагом.Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с судном у берегов Йемена, из-за которого на борту возник пожар, экипаж в безопасности. Позднее ведомство сообщило, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о Strinda, где произошло возгорание, или о другом судне.
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в мире, йемен, красное море
В мире, Йемен, Красное море
СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер

WZ: в Красном море после ракетного удара загорелся норвежский химический танкер

© Фото : AS J. Ludwig Mowinckels RederiХимический танкер Strinda
Химический танкер Strinda - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : AS J. Ludwig Mowinckels Rederi
Химический танкер Strinda. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Пожар вспыхнул на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«

"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", — говорится в сообщении.

Strinda — химический танкер и ходит под норвежским флагом.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с судном у берегов Йемена, из-за которого на борту возник пожар, экипаж в безопасности. Позднее ведомство сообщило, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о Strinda, где произошло возгорание, или о другом судне.
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент
03:19
 
В миреЙеменКрасное море
 
 
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