https://ria.ru/20231212/tanker-1915211309.html

СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер

СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: в Красном море после попадания ракеты загорелся химический танкер

Пожар вспыхнул на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:25

2023-12-12T05:25

2023-12-12T14:48

в мире

йемен

красное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915239923_0:1:501:282_1920x0_80_0_0_ab4d5f0a3434930408b3e6b194f01cab.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Пожар вспыхнул на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников."Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", — говорится в сообщении.Strinda — химический танкер и ходит под норвежским флагом.Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с судном у берегов Йемена, из-за которого на борту возник пожар, экипаж в безопасности. Позднее ведомство сообщило, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о Strinda, где произошло возгорание, или о другом судне.

https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море