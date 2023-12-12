https://ria.ru/20231212/svyaz-1915421513.html

"Киевстар" сообщил о частичном возобновлении услуг фиксированной связи

"Киевстар" сообщил о частичном возобновлении услуг фиксированной связи - РИА Новости, 12.12.2023

"Киевстар" сообщил о частичном возобновлении услуг фиксированной связи

Компания "Киевстар" сообщила, что услуги фиксированной связи частично возобновлены после мощной кибератаки. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T23:05

2023-12-12T23:05

2023-12-12T23:05

технологии

киевстар

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Компания "Киевстар" сообщила, что услуги фиксированной связи частично возобновлены после мощной кибератаки. "Состояние сети на 20.00 (21.00 мск). Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и делают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря. Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Киевстар" в соцсети. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По данному факту СБУ завела уголовное дело по восьми статьям.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915317316.html

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технологии, киевстар, служба безопасности украины