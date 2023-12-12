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На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/svo-1915309535.html
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ в районе Новоселовки, Киев потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:13
2023-12-12T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ в районе Новоселовки, Киев потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Запорожском направлении

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ в районе Новоселовки, Киев потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Минометчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении
04:12
 
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