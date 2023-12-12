https://ria.ru/20231212/svo-1915309535.html

На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023

На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ в районе Новоселовки, Киев потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:13

2023-12-12T14:13

2023-12-12T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ в районе Новоселовки, Киев потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html

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