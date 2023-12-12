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Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за дождя - РИА Новости, 12.12.2023
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23:21 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/svet-1915422238.html
Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за дождя
Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за дождя - РИА Новости, 12.12.2023
Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за дождя
Число жителей Ростовской области, оставшихся без света из-за ледяного дождя, возросло до 180 тысяч, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:21
2023-12-12T23:21
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Число жителей Ростовской области, оставшихся без света из-за ледяного дождя, возросло до 180 тысяч, сообщил глава региона Василий Голубев. Ранее во вторник губернатор информировал, что без света в регионе остаются около 150 тысяч человек. "По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", - написал Голубев в Telegram. Глава региона добавил, что компания "Россети" привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники, уточнил Голубев. Для энергоснабжения котельных и социальных объектов организовано их временное подключение к резервным источникам. Аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно, до полной ликвидации отключений, подчеркнул губернатор. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. За два дня только в травмпункты Ростова-на-Дону обратилось 333 человека, из них 71 ребенок. Часть школ региона изменили формат обучения.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, telegram, россети, ростов-на-дону, таганрог
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Telegram, Россети, Ростов-на-Дону, Таганрог
Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за дождя

Более 180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за непогоды

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район
Обесточенный жилой район - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Число жителей Ростовской области, оставшихся без света из-за ледяного дождя, возросло до 180 тысяч, сообщил глава региона Василий Голубев.
Ранее во вторник губернатор информировал, что без света в регионе остаются около 150 тысяч человек.
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"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", - написал Голубев в Telegram.
Глава региона добавил, что компания "Россети" привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники, уточнил Голубев.
Для энергоснабжения котельных и социальных объектов организовано их временное подключение к резервным источникам. Аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно, до полной ликвидации отключений, подчеркнул губернатор.
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. За два дня только в травмпункты Ростова-на-Дону обратилось 333 человека, из них 71 ребенок. Часть школ региона изменили формат обучения.
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