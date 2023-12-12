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Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма
Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма - РИА Новости, 13.12.2023
Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T20:49
2023-12-12T20:49
2023-12-13T11:28
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. Трансляцию ведет польское телевидение. Браун подошел к нескольким минорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". По коридору сейма распространился дым, помещение пытаются проветрить. Ранее Брауну неоднократно предъявляли претензии за проявления национализма и антисемитизма. Сразу после инцидента спикер сейма Шимон Холовня назвал произошедшее актом "хамства, агрессии, глупости". "Такое здесь не происходило давно и никогда больше не должно иметь места. Ноль толерантности для антисемитских, ксенофобских девиаций в польском парламенте", - сказал он. Спикер уточнил, что временно отстранил Брауна от участия в сессии парламента. Холовня не исключил, что в прокуратуру будет подано заявление о совершении Брауном преступления и будет поставлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Холовня предложил еще раз зажечь ханукальные свечи и призвал представителей еврейской общины вместе сфотографироваться на их фоне. В настоящее время в работе сейма объявлен перерыв. Это может отложить рассмотрение вопроса о выражении вотума доверия правительству Дональда Туска, которое намечено на 19.00 (21.00 мск).
https://ria.ru/20231022/polsha-1904532409.html
https://ria.ru/20231129/bezopasnost-1912621488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма
Депутат сейма Польши загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи.
Трансляцию ведет польское телевидение.
Браун подошел к нескольким минорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их.
При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме".
По коридору сейма распространился дым, помещение пытаются проветрить.
Ранее Брауну неоднократно предъявляли претензии за проявления национализма и антисемитизма.
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Сразу после инцидента спикер сейма Шимон Холовня назвал произошедшее актом "хамства, агрессии, глупости". "Такое здесь не происходило давно и никогда больше не должно иметь места. Ноль толерантности для антисемитских, ксенофобских девиаций в польском парламенте", - сказал он.
Спикер уточнил, что временно отстранил Брауна от участия в сессии парламента. Холовня не исключил, что в прокуратуру будет подано заявление о совершении Брауном преступления и будет поставлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.
Холовня предложил еще раз зажечь ханукальные свечи и призвал представителей еврейской общины вместе сфотографироваться на их фоне.
В настоящее время в работе сейма объявлен перерыв. Это может отложить рассмотрение вопроса о выражении вотума доверия правительству Дональда Туска, которое намечено на 19.00 (21.00 мск).
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