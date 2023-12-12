https://ria.ru/20231212/svechi-1915409950.html

Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма

Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма - РИА Новости, 13.12.2023

Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма

Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-12T20:49

2023-12-12T20:49

2023-12-13T11:28

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун загасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. Трансляцию ведет польское телевидение. Браун подошел к нескольким минорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". По коридору сейма распространился дым, помещение пытаются проветрить. Ранее Брауну неоднократно предъявляли претензии за проявления национализма и антисемитизма. Сразу после инцидента спикер сейма Шимон Холовня назвал произошедшее актом "хамства, агрессии, глупости". "Такое здесь не происходило давно и никогда больше не должно иметь места. Ноль толерантности для антисемитских, ксенофобских девиаций в польском парламенте", - сказал он. Спикер уточнил, что временно отстранил Брауна от участия в сессии парламента. Холовня не исключил, что в прокуратуру будет подано заявление о совершении Брауном преступления и будет поставлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Холовня предложил еще раз зажечь ханукальные свечи и призвал представителей еврейской общины вместе сфотографироваться на их фоне. В настоящее время в работе сейма объявлен перерыв. Это может отложить рассмотрение вопроса о выражении вотума доверия правительству Дональда Туска, которое намечено на 19.00 (21.00 мск).

https://ria.ru/20231022/polsha-1904532409.html

https://ria.ru/20231129/bezopasnost-1912621488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск