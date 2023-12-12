Рейтинг@Mail.ru
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 12.12.2023 (обновлено: 04:06 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент - РИА Новости, 12.12.2023
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент
Инцидент произошел с британским судном у берегов Йемена, в результате чего на его борту вспыхнул пожар, заявило Управление морских торговых операций... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:19
2023-12-12T04:06
в мире
йемен
красное море
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/05/1559530563_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_54a0d6d12a210df18ed6f2f936e3fb8e.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Инцидент произошел с британским судном у берегов Йемена, в результате чего на его борту вспыхнул пожар, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).&quot;UKTMO получило сообщение об инциденте с судном окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (примерно 27,8 километра - ред.) к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование. Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности&quot;, - сообщило управление на своей странице в соцсети X.Судам в этом районе рекомендовали проявлять бдительность и сообщать UKTMO о любой подозрительной деятельности.Позднее в UKMTO заявили, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, на борту которого произошло возгорание, или о другом.На прошлой неделе UKMTO сообщало, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) приказало британскому судну изменить курс в южной части Красного моря.
https://ria.ru/20231106/podlodka-1907781501.html
йемен
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/05/1559530563_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_759c1d356e06529e543703a8502d19b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, красное море, ансар алла
В мире, Йемен, Красное море, Ансар Алла
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент

На британским судне близ Йемена произошло возгорание

© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda AlkerБританский патрульный корабль
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda Alker
Британский патрульный корабль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Инцидент произошел с британским судном у берегов Йемена, в результате чего на его борту вспыхнул пожар, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«

"UKTMO получило сообщение об инциденте с судном окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (примерно 27,8 километра - ред.) к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование. Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности", - сообщило управление на своей странице в соцсети X.

Судам в этом районе рекомендовали проявлять бдительность и сообщать UKTMO о любой подозрительной деятельности.
Позднее в UKMTO заявили, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, на борту которого произошло возгорание, или о другом.
На прошлой неделе UKMTO сообщало, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) приказало британскому судну изменить курс в южной части Красного моря.
Американская подводная лодка класса Огайо прибывает в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
США заявили, что отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты
6 ноября, 22:01
 
В миреЙеменКрасное мореАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала