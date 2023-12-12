https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html

С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент

С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент - РИА Новости, 12.12.2023

С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент

Инцидент произошел с британским судном у берегов Йемена, в результате чего на его борту вспыхнул пожар, заявило Управление морских торговых операций... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T03:19

2023-12-12T03:19

2023-12-12T04:06

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йемен

красное море

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Инцидент произошел с британским судном у берегов Йемена, в результате чего на его борту вспыхнул пожар, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)."UKTMO получило сообщение об инциденте с судном окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (примерно 27,8 километра - ред.) к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование. Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности", - сообщило управление на своей странице в соцсети X.Судам в этом районе рекомендовали проявлять бдительность и сообщать UKTMO о любой подозрительной деятельности.Позднее в UKMTO заявили, что организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, на борту которого произошло возгорание, или о другом.На прошлой неделе UKMTO сообщало, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) приказало британскому судну изменить курс в южной части Красного моря.

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в мире, йемен, красное море, ансар алла