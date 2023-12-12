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В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок - РИА Новости, 12.12.2023
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12:49 12.12.2023 (обновлено: 13:20 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sud-1915282685.html
В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок
В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок - РИА Новости, 12.12.2023
В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок
Суд приговорил жителя Анапы, который, возвращаясь на машине после поминок, застрелил одного своего знакомого и ранил еще троих, к 13 годам колонии, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:49
2023-12-12T13:20
анапа
краснодарский край
происшествия
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Анапы, который, возвращаясь на машине после поминок, застрелил одного своего знакомого и ранил еще троих, к 13 годам колонии, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Оганеса Яганцяна. Житель Анапы признан виновным в убийстве, покушении на убийство троих человек и незаконном хранении оружия… Cуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе 2021 года Яганцян в анапском хуторе Заря возвращался со своими знакомыми после поминального обеда на машине. Во время поездки он поссорился с пассажиром, вышел из салона и выстрелил "из незаконно хранящегося при нем" пистолета дважды в живот и предплечье. Второй знакомый попытался его остановить, но получил две пули. Третий выстрелил Яганцяну по ногам, в ответ ему прострелили голову (впоследствии он скончался). Наконец, четвертый был ранен в живот убегавшим от него фигурантом. По данным краевого СУСК РФ, очевидцы вызвали врачей и полицию, мужчина с ранением в голову скончался на пути в больницу. Остальных троих удалось спастиОтмечается, что в судебном заседании Яганцян вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231212/sud-1915225113.html
анапа
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анапа, краснодарский край, происшествия, краснодарский краевой суд
Анапа, Краснодарский край, Происшествия, Краснодарский краевой суд
В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок

Жителя Анапы, открывшего огонь после поминок, осудили на 13 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Анапы, который, возвращаясь на машине после поминок, застрелил одного своего знакомого и ранил еще троих, к 13 годам колонии, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Оганеса Яганцяна. Житель Анапы признан виновным в убийстве, покушении на убийство троих человек и незаконном хранении оружия… Cуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Установлено, что в январе 2021 года Яганцян в анапском хуторе Заря возвращался со своими знакомыми после поминального обеда на машине. Во время поездки он поссорился с пассажиром, вышел из салона и выстрелил "из незаконно хранящегося при нем" пистолета дважды в живот и предплечье. Второй знакомый попытался его остановить, но получил две пули. Третий выстрелил Яганцяну по ногам, в ответ ему прострелили голову (впоследствии он скончался). Наконец, четвертый был ранен в живот убегавшим от него фигурантом.
По данным краевого СУСК РФ, очевидцы вызвали врачей и полицию, мужчина с ранением в голову скончался на пути в больницу. Остальных троих удалось спасти
Отмечается, что в судебном заседании Яганцян вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.
Валентина Ческидова - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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АнапаКраснодарский крайПроисшествияКраснодарский краевой суд
 
 
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