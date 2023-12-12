https://ria.ru/20231212/sud-1915256386.html

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, ранившему конвоиров в суде

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, ранившему конвоиров в суде - РИА Новости, 12.12.2023

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, ранившему конвоиров в суде

Челябинский областной суд назначил 20 лет лишения свободы жителю Карабаша, который в конце 2022 года напал на конвой после оглашения приговора за убийство тещи... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:36

2023-12-12T11:36

2023-12-12T11:37

происшествия

карабаш

россия

челябинская область

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд назначил 20 лет лишения свободы жителю Карабаша, который в конце 2022 года напал на конвой после оглашения приговора за убийство тещи в городском суде и пытался сбежать, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщала полиция, в декабре 2022 года осужденный 40-летний житель Карабаша при попытке побега напал в Кыштымском городском суде на конвоиров, но был задержан. Он успел ранить двух сотрудников (в Telegram-каналах писали про заточку) – один в тяжелом состоянии был направлен в больницу, другой отделался легкими травмами. Прокуратура поясняет, что нападение произошло после оглашения приговора (суд назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима) за совершение убийства тещи. "Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Карабаш… Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании в счет возмещения причиненного морального вреда в размере 1,15 миллиона рублей, уточняется в сообщении. Обвиняемый признан виновным по части 3 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20231212/sud-1915254541.html

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происшествия, карабаш, россия, челябинская область, челябинский областной суд