https://ria.ru/20231212/sud-1915254541.html

Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву

Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву - РИА Новости, 12.12.2023

Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву

Шалинский городской суд отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении Заремы Мусаевой - жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, передает... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:30

2023-12-12T11:30

2023-12-12T13:04

происшествия

грозный

нижний новгород

россия

рамзан кадыров

сайди янгулбаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882089936_148:153:1246:771_1920x0_80_0_0_baea05b7627d7ca0b3816ed62f2d3525.jpg

ГРОЗНЫЙ, 12 дек – РИА Новости. Шалинский городской суд отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении Заремы Мусаевой - жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, передает корреспондент РИА Новости.В июле Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения."Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савина об условно-досрочном освобождении по отбыванию наказания Мусаевой Заремы… от 4 июля 2023 года отказать. Настоящее постановление может быть обжаловано через Шалинский городской суд Чеченской республики в течение 15 суток со дня его вынесения", — сказал судья Руслан Мовлаев.Защита в ходатайстве об УДО отмечала, что Мусаева ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, у нее положительные характеристики по месту жительства, также она не обременена выплатой какой-либо компенсации ущерба.Адвокат Александр Савин заявил журналистам, что подаст апелляцию в Верховный суд Чечни. "Моя доверительница выразила мнение о том, что необходимо обжаловать настоящее постановление", — сказал защитник.Кроме того, в Шалинский горсуд подано отдельное ходатайство об освобождении Мусаевой по состоянию здоровья. По словам Савина, ее заболевание - инсулинозависимый диабет с множественными осложнениями - препятствует отбыванию ею наказания.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20220204/yangulbaev-1771103514.html

грозный

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, сайди янгулбаев