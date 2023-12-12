https://ria.ru/20231212/sud-1915225113.html

Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню

Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню - РИА Новости, 12.12.2023

Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню

Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, по данным следствия, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:37

2023-12-12T09:37

2023-12-12T09:57

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, по данным следствия, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Челябинского облсуда. По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал последующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Через день, 1 августа, Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО. СК предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека. При этом суд не стал арестовывать Ческидову. "Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней", - говорится в сообщении. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.

https://ria.ru/20220217/buryatiya-1773277952.html

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

челябинск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)