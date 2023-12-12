Рейтинг@Mail.ru
Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 12.12.2023 (обновлено: 09:57 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sud-1915225113.html
Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню
Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню - РИА Новости, 12.12.2023
Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню
Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, по данным следствия, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:37
2023-12-12T09:57
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888170399_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9d6ca30ecaf844069879de5b45b0afe9.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, по данным следствия, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Челябинского облсуда. По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал последующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Через день, 1 августа, Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО. СК предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека. При этом суд не стал арестовывать Ческидову. "Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней", - говорится в сообщении. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.
https://ria.ru/20220217/buryatiya-1773277952.html
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888170399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a4c90156a9c208b2516dec9e6e2763d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню

Суд усомнился в психическом здоровье матери челябинца, державшего рабыню 14 лет

© РИА НовостиВалентина Ческидова
Валентина Ческидова - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости
Валентина Ческидова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать жителя Челябинска, по данным следствия, 14 лет державшего в плену и насиловавшего девушку, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Челябинского облсуда.
По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал последующие 14 лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Власти Бурятии помогут вернуться женщине, которую удерживали под Воронежем
17 февраля 2022, 11:22
Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Через день, 1 августа, Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО.
СК предъявил ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека. При этом суд не стал арестовывать Ческидову.
«
"Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней", - говорится в сообщении.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей.
Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
31 июля, 15:05
 
ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала