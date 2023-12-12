https://ria.ru/20231212/stavka-1915338294.html

"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена

"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена - РИА Новости, 12.12.2023

"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена

Президент США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и потерпел крах, поскольку российская армия контролирует ситуацию на фронте, пишет... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:57

2023-12-12T15:57

2023-12-12T15:57

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и потерпел крах, поскольку российская армия контролирует ситуацию на фронте, пишет польское издание Do Rzeczy."Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку", — отметили в публикации.Кроме того, республиканцы, имеющее большинство в Сенате, не хотят помогать Байдену за год до президентских выборов содержать Украину, говорится в материале. В связи с этим единственное решение российско-украинского конфликта — переговоры, добавил автор статьи."Поэтому остаются дипломатические средства. И чем быстрее они будут задействованы, тем лучше", — резюмировало издание.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html

https://ria.ru/20231212/vsu-1915313454.html

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