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"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена
"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена - РИА Новости, 12.12.2023
"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена
Президент США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и потерпел крах, поскольку российская армия контролирует ситуацию на фронте, пишет... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:57
2023-12-12T15:57
2023-12-12T15:57
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и потерпел крах, поскольку российская армия контролирует ситуацию на фронте, пишет польское издание Do Rzeczy."Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку", — отметили в публикации.Кроме того, республиканцы, имеющее большинство в Сенате, не хотят помогать Байдену за год до президентских выборов содержать Украину, говорится в материале. В связи с этим единственное решение российско-украинского конфликта — переговоры, добавил автор статьи."Поэтому остаются дипломатические средства. И чем быстрее они будут задействованы, тем лучше", — резюмировало издание.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, в мире, россия, польша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский
Украина, В мире, Россия, Польша, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский
"Мощный удар". В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена
Do Rzeczy: Байден сделал ставку на Зеленского и потерпел поражение