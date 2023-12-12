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МИД не ждет улучшения отношений с США в случае победы Трампа - РИА Новости, 12.12.2023
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11:06 12.12.2023 (обновлено: 11:09 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ssha-1915247233.html
МИД не ждет улучшения отношений с США в случае победы Трампа
МИД не ждет улучшения отношений с США в случае победы Трампа - РИА Новости, 12.12.2023
МИД не ждет улучшения отношений с США в случае победы Трампа
Нет никаких признаков того, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:06
2023-12-12T11:09
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что в период пребывания Трампа в Белом доме "линия США на российском направлении была весьма жесткой: Трамп намного превзошел своего предшественника (Барака) Обаму по количеству санкционных волн, которые применялись в его период к России, наблюдались определенные опасные эксцессы в период пребывания Трампа в Белом доме, например, угрожающие твиты от имени президента США про некие американские ракеты, которые, мол, вот-вот полетят, но такими вещами не шутят". "Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет. Положительные прогнозы строить по большому счету не на чем, хотя кому-то просто хочется верить в лучшее", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Он также призвал сначала дождаться американских выборов, до которых еще "долгий путь". "И неизвестно, как развернется избирательная кампания. Она уже сейчас демонстрирует высокую напряженность и остроту. Понятно, что без неожиданностей не обойдется. Мы не более чем наблюдатели, которые стараются не упустить важные моменты для нашего собственного понимания происходящего. На процесс выборов никоим образом не влияем и никогда не пытались влиять", - отметил Рябков.Замглавы МИД добавил, что в Москве считают не более чем фигурой речи обещания бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт вокруг Украины за один день. "Полагаю, что это все же фигура речи больше, нежели свидетельство наличия у него некоего плана - эффективного и работоспособного. Магических решений не может быть, волшебные палочки здесь неприменимы", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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сша, россия, дональд трамп, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не ждет улучшения отношений с США в случае победы Трампа

Рябков: нет признаков, что отношения с США в случае победы Трампа улучшатся

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что в период пребывания Трампа в Белом доме "линия США на российском направлении была весьма жесткой: Трамп намного превзошел своего предшественника (Барака) Обаму по количеству санкционных волн, которые применялись в его период к России, наблюдались определенные опасные эксцессы в период пребывания Трампа в Белом доме, например, угрожающие твиты от имени президента США про некие американские ракеты, которые, мол, вот-вот полетят, но такими вещами не шутят".
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"Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет. Положительные прогнозы строить по большому счету не на чем, хотя кому-то просто хочется верить в лучшее", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он также призвал сначала дождаться американских выборов, до которых еще "долгий путь". "И неизвестно, как развернется избирательная кампания. Она уже сейчас демонстрирует высокую напряженность и остроту. Понятно, что без неожиданностей не обойдется. Мы не более чем наблюдатели, которые стараются не упустить важные моменты для нашего собственного понимания происходящего. На процесс выборов никоим образом не влияем и никогда не пытались влиять", - отметил Рябков.
Замглавы МИД добавил, что в Москве считают не более чем фигурой речи обещания бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт вокруг Украины за один день. "Полагаю, что это все же фигура речи больше, нежели свидетельство наличия у него некоего плана - эффективного и работоспособного. Магических решений не может быть, волшебные палочки здесь неприменимы", - заключил Рябков.
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СШАРоссияДональд ТрампСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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