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"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США

"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США - РИА Новости, 12.12.2023

"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США

Визит Владимира Зеленского в США является "позорным фарсом", заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:07

2023-12-12T05:07

2023-12-12T14:32

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США является "позорным фарсом", заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс."Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов", — возмутился конгрессмен.Он назвал визит Зеленского "нелепостью", задуманной "исключительно" для оказания давления на республиканцев, чтобы они оставили вопрос с южной границей США и "выписали Украине еще один карт-бланш". "Я не пойду на это. Думаю, что республиканцам вообще не следует идти на это", — указал Вэнс.По его мнению, если бы Зеленский "был умным", то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы тот сел стол переговоров по вопросу южной границы."Это опровергает ложь о том, что Зеленский — просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", — констатировал сенатор.Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.

https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915205867.html

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в мире, сша, огайо, украина, владимир зеленский, джо байден, конгресс сша