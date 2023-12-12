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"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США
"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США - РИА Новости, 12.12.2023
"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США
Визит Владимира Зеленского в США является "позорным фарсом", заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:07
2023-12-12T05:07
2023-12-12T14:32
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США является "позорным фарсом", заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс."Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов", — возмутился конгрессмен.Он назвал визит Зеленского "нелепостью", задуманной "исключительно" для оказания давления на республиканцев, чтобы они оставили вопрос с южной границей США и "выписали Украине еще один карт-бланш". "Я не пойду на это. Думаю, что республиканцам вообще не следует идти на это", — указал Вэнс.По его мнению, если бы Зеленский "был умным", то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы тот сел стол переговоров по вопросу южной границы."Это опровергает ложь о том, что Зеленский — просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", — констатировал сенатор.Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html
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в мире, сша, огайо, украина, владимир зеленский, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Огайо, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Конгресс США
"Позорный фарс": Зеленскому оказали теплый прием в США
Сенатор Вэнс назвал позором визит Зеленского в США ради выделения помощи
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Визит Владимира Зеленского в США является "позорным фарсом", заявил в эфире Fox News
сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
"Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов", — возмутился конгрессмен.
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Он назвал визит Зеленского "нелепостью", задуманной "исключительно" для оказания давления на республиканцев, чтобы они оставили вопрос с южной границей США и "выписали Украине
еще один карт-бланш". "Я не пойду на это. Думаю, что республиканцам вообще не следует идти на это", — указал Вэнс.
По его мнению, если бы Зеленский "был умным", то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена
, чтобы тот сел стол переговоров по вопросу южной границы.
"Это опровергает ложь о том, что Зеленский — просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", — констатировал сенатор.
Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву
и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
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