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Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине - РИА Новости, 12.12.2023
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01:38 12.12.2023 (обновлено: 01:52 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине - РИА Новости, 12.12.2023
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине
США подорвали мирный диалог между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:38
2023-12-12T01:52
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
герхард шредер
оон
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ООН, 12 дек – РИА Новости. США подорвали мирный диалог между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине."Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим)… И я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому", - сказала Райт. В октябре экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь тем, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили заключать его. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет ранее предлагал Владимиру Зеленскому отказ от гарантий безопасности Киеву в пользу формирования в стране сильной армии. Издание American Conservative, сообщило в августе 2023 года, что этот вариант был принят как Зеленским, так и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Беннет заявлял, что его посреднические усилия были заблокированы на Западе. По мнению издания, в процесс вмешались США.
https://ria.ru/20231212/polyanskiy-1915199338.html
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, герхард шредер, оон
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Герхард Шредер, ООН
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине

Экс-сотрудница госдепа Райт: США стоят за срывом переговоров по Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 дек – РИА Новости. США подорвали мирный диалог между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине.
"Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим)… И я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому", - сказала Райт.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Полянский высказался об американце, задержанном на Украине
00:40
В октябре экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь тем, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили заключать его.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет ранее предлагал Владимиру Зеленскому отказ от гарантий безопасности Киеву в пользу формирования в стране сильной армии. Издание American Conservative, сообщило в августе 2023 года, что этот вариант был принят как Зеленским, так и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Беннет заявлял, что его посреднические усилия были заблокированы на Западе. По мнению издания, в процесс вмешались США.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине
00:14
 
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