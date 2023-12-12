Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине
Экс-сотрудница госдепа Райт: США стоят за срывом переговоров по Украине
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 12 дек – РИА Новости. США подорвали мирный диалог между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине.
"Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим)… И я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому", - сказала Райт.
В октябре экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь тем, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили заключать его.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет ранее предлагал Владимиру Зеленскому отказ от гарантий безопасности Киеву в пользу формирования в стране сильной армии. Издание American Conservative, сообщило в августе 2023 года, что этот вариант был принят как Зеленским, так и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Беннет заявлял, что его посреднические усилия были заблокированы на Западе. По мнению издания, в процесс вмешались США.