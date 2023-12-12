https://ria.ru/20231212/sport-1915229882.html

Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ

Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ

Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:57

2023-12-12T09:57

2023-12-12T09:57

в мире

израиль

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ. По данным издания, решение было принято год назад и не было связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа. "С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE - ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", - отмечает издание со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что партнерство между Puma и израильской сборной, подписанное в 2018 году, спровоцировало кампанию бойкота: активисты обвинили компанию в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. "Решение Puma отказаться от сборной Израиля по футболу было принято по финансовым причинам... Это было частью более широкой стратегии "меньше – больше – лучше", в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге", - рассказали газете неназванные источники, знакомые с внутренними переговорами. По данным газеты, в рамках новой стратегии компания также прекратит сотрудничество со сборными других стран по финансовым причинам.

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году