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Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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09:57 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/sport-1915229882.html
Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ
Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ
Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:57
2023-12-12T09:57
в мире
израиль
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ. По данным издания, решение было принято год назад и не было связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа. "С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE - ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", - отмечает издание со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что партнерство между Puma и израильской сборной, подписанное в 2018 году, спровоцировало кампанию бойкота: активисты обвинили компанию в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. "Решение Puma отказаться от сборной Израиля по футболу было принято по финансовым причинам... Это было частью более широкой стратегии "меньше – больше – лучше", в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге", - рассказали газете неназванные источники, знакомые с внутренними переговорами. По данным газеты, в рамках новой стратегии компания также прекратит сотрудничество со сборными других стран по финансовым причинам.
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ

FT: компания Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Puma
Логотип Puma - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ.
По данным издания, решение было принято год назад и не было связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
"С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE - ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", - отмечает издание со ссылкой на внутренний документ компании.
Отмечается, что партнерство между Puma и израильской сборной, подписанное в 2018 году, спровоцировало кампанию бойкота: активисты обвинили компанию в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем
11 ноября, 11:17
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Кто понизил уровень дипломатических отношений с ИзраилемПосмотреть
"Решение Puma отказаться от сборной Израиля по футболу было принято по финансовым причинам... Это было частью более широкой стратегии "меньше – больше – лучше", в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге", - рассказали газете неназванные источники, знакомые с внутренними переговорами.
По данным газеты, в рамках новой стратегии компания также прекратит сотрудничество со сборными других стран по финансовым причинам.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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