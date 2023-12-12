Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ. По данным издания, решение было принято год назад и не было связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа. "С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE - ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", - отмечает издание со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что партнерство между Puma и израильской сборной, подписанное в 2018 году, спровоцировало кампанию бойкота: активисты обвинили компанию в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. "Решение Puma отказаться от сборной Израиля по футболу было принято по финансовым причинам... Это было частью более широкой стратегии "меньше – больше – лучше", в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге", - рассказали газете неназванные источники, знакомые с внутренними переговорами. По данным газеты, в рамках новой стратегии компания также прекратит сотрудничество со сборными других стран по финансовым причинам.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, выпускающая спортивную одежду, прекращает спонсирование национальной сборной Израиля по футболу в рамках новой стратегии развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ.
По данным издания, решение было принято год назад и не было связано с призывами покупателей к бойкоту продукции компании из-за военной операции Израиля в секторе Газа.
"С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды (Puma SE - ред.) больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией", - отмечает издание со ссылкой на внутренний документ компании.
Отмечается, что партнерство между Puma и израильской сборной, подписанное в 2018 году, спровоцировало кампанию бойкота: активисты обвинили компанию в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
"Решение Puma отказаться от сборной Израиля по футболу было принято по финансовым причинам... Это было частью более широкой стратегии "меньше – больше – лучше", в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге", - рассказали газете неназванные источники, знакомые с внутренними переговорами.
По данным газеты, в рамках новой стратегии компания также прекратит сотрудничество со сборными других стран по финансовым причинам.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.