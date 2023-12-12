https://ria.ru/20231212/sochi-1915295914.html
В Сочи ожидают сильные ливни до окончания среды
В Сочи ожидают сильные ливни до окончания среды - РИА Новости, 12.12.2023
В Сочи ожидают сильные ливни до окончания среды
Ливни прогнозируются в Сочи с вечера вторника и до окончания среды, городские службы мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:29
2023-12-12T13:29
2023-12-12T13:45
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СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Ливни прогнозируются в Сочи с вечера вторника и до окончания среды, городские службы мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города. "По сообщению синоптиков, с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря на территории города ожидается дождь, местами сильный. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении. Туристов и горожан попросили воздержаться от отдыха у воды, во избежания инцидентов, связанных с непогодой достаточно соблюдать элементарные правила безопасности, сказали в мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник в Центральном районе периодически курорта моросит дождь, температура воздуха колеблется от 12 до 14 градусов тепла.
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сочи, происшествия, новости - туризм
Сочи, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
В Сочи ожидают сильные ливни до окончания среды
В Сочи прогнозируют сильные ливни до окончания среды
СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Ливни прогнозируются в Сочи с вечера вторника и до окончания среды, городские службы мобилизованы на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"По сообщению синоптиков, с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря на территории города ожидается дождь, местами сильный. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Туристов и горожан попросили воздержаться от отдыха у воды, во избежания инцидентов, связанных с непогодой достаточно соблюдать элементарные правила безопасности, сказали в мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник в Центральном районе периодически курорта моросит дождь, температура воздуха колеблется от 12 до 14 градусов тепла.
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