https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html

В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей

В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей - РИА Новости, 12.12.2023

В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей

Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собак на жителей Орла, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:04

2023-12-12T11:04

2023-12-12T11:04

происшествия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собак на жителей Орла, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями СМИ о нападении собак на студентов и школьников в Орле следователями организована доследственная проверка. "СУСК России по Орловской области по фактам нападения собак на жителей города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении. По данным областной прокуратуры, в начале декабря возле "ОГУ имени И.С. Тургенева" произошло нападение безнадзорных собак на трех граждан, которые в результате укусов животных получили телесные повреждения различной степени тяжести. В надзорном ведомстве отметили, что обязанности по организации работы по обращению с животными без владельцев на территории Орла возложены на муниципальное учреждение "Спецавтобаза", которое в августе заключило контракт на оказание услуг в этой сфере с ООО "ЭкоСервис". Как уточнили в СУСК, компания должна заниматься отловом животных, их содержанием, лечением, вакцинацией, стерилизацией, но эти обязанности исполняла не надлежащим образом.

https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915018644.html

орел

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происшествия, орел, россия, орловская область