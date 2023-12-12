https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей - РИА Новости, 12.12.2023
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собак на жителей Орла, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:04
2023-12-12T11:04
2023-12-12T11:04
происшествия
орел
россия
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собак на жителей Орла, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями СМИ о нападении собак на студентов и школьников в Орле следователями организована доследственная проверка. "СУСК России по Орловской области по фактам нападения собак на жителей города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении. По данным областной прокуратуры, в начале декабря возле "ОГУ имени И.С. Тургенева" произошло нападение безнадзорных собак на трех граждан, которые в результате укусов животных получили телесные повреждения различной степени тяжести. В надзорном ведомстве отметили, что обязанности по организации работы по обращению с животными без владельцев на территории Орла возложены на муниципальное учреждение "Спецавтобаза", которое в августе заключило контракт на оказание услуг в этой сфере с ООО "ЭкоСервис". Как уточнили в СУСК, компания должна заниматься отловом животных, их содержанием, лечением, вакцинацией, стерилизацией, но эти обязанности исполняла не надлежащим образом.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915018644.html
орел
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, россия, орловская область
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собак на жителей Орла, сообщило СУСК РФ по региону
.
Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями СМИ о нападении собак на студентов и школьников в Орле следователями организована доследственная проверка.
«
"СУСК России по Орловской области по фактам нападения собак на жителей города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
По данным областной прокуратуры, в начале декабря возле "ОГУ имени И.С. Тургенева" произошло нападение безнадзорных собак на трех граждан, которые в результате укусов животных получили телесные повреждения различной степени тяжести. В надзорном ведомстве отметили, что обязанности по организации работы по обращению с животными без владельцев на территории Орла возложены на муниципальное учреждение "Спецавтобаза", которое в августе заключило контракт на оказание услуг в этой сфере с ООО "ЭкоСервис". Как уточнили в СУСК, компания должна заниматься отловом животных, их содержанием, лечением, вакцинацией, стерилизацией, но эти обязанности исполняла не надлежащим образом.
Источник рассказал о состоянии младенца, на которого напала собака в Москве