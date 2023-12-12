Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/skhema-1915419024.html
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
В Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:34
2023-12-12T22:34
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет.По информации СМИ, схема была построена на деятельности "благотворительных фондов", которые работали с желающими сделать аборт женщинами.Злоумышленники размещали таргетированную рекламу своих услуг в интернете. Затем они приглашали беременных женщин в Москву и обещали им различные обследования. После медицинского осмотра можно было получить "заключение" врача о патологиях, позволяющих сделать аборт на поздних сроках. На эти услуги потерпевшие тратили все свои деньги и оставались без средств к существованию.После этого сотрудники "фондов" проводили с женщинами психологическую работу, убеждали их рожать, а затем забирали оставленных ими детей. Правоохранители предполагают, что как минимум 13 детей были "приобретены" по такой схеме.
https://ria.ru/20231212/deti-1915413811.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми

RT: в Москве раскрыли черный рынок по торговле детьми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет.
По информации СМИ, схема была построена на деятельности "благотворительных фондов", которые работали с желающими сделать аборт женщинами.
Злоумышленники размещали таргетированную рекламу своих услуг в интернете. Затем они приглашали беременных женщин в Москву и обещали им различные обследования. После медицинского осмотра можно было получить "заключение" врача о патологиях, позволяющих сделать аборт на поздних сроках. На эти услуги потерпевшие тратили все свои деньги и оставались без средств к существованию.
После этого сотрудники "фондов" проводили с женщинами психологическую работу, убеждали их рожать, а затем забирали оставленных ими детей. Правоохранители предполагают, что как минимум 13 детей были "приобретены" по такой схеме.
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске
Вчера, 21:19
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала