https://ria.ru/20231212/skhema-1915419024.html
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
В Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:34
2023-12-12T22:34
2023-12-12T22:34
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет.По информации СМИ, схема была построена на деятельности "благотворительных фондов", которые работали с желающими сделать аборт женщинами.Злоумышленники размещали таргетированную рекламу своих услуг в интернете. Затем они приглашали беременных женщин в Москву и обещали им различные обследования. После медицинского осмотра можно было получить "заключение" врача о патологиях, позволяющих сделать аборт на поздних сроках. На эти услуги потерпевшие тратили все свои деньги и оставались без средств к существованию.После этого сотрудники "фондов" проводили с женщинами психологическую работу, убеждали их рожать, а затем забирали оставленных ими детей. Правоохранители предполагают, что как минимум 13 детей были "приобретены" по такой схеме.
https://ria.ru/20231212/deti-1915413811.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми
RT: в Москве раскрыли черный рынок по торговле детьми