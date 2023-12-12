https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html
Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться
Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться - РИА Новости, 12.12.2023
Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться
Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами написали заявления на увольнение после инцидента, где после соревнований детям выдали грамоты с... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:48
2023-12-12T06:48
2023-12-12T11:29
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ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами написали заявления на увольнение после инцидента, где после соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.Как накануне сообщили РИА Новости в городском управлении образования, грамоты с символикой Украины выдали детям в детском саду № 137. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Мэр уточнил, что соревнования были по пионерболу.Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Грамоты в итоге были изъяты, начата проверка инцидента. В ведомстве заверили, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены по поводу знания российской символики."Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", — написал Кравчук в своем Telegram-канале.По словам мэра, проверка всех обстоятельств случившегося продолжается. Он отметил, что дети "невольно стали объектами информационного давления"."Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска", — заключил Кравчук.
https://ria.ru/20230803/politsiya-1887928510.html
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Происшествия, Хабаровск, Украина, Россия
Виновные в инциденте с грамотами с символикой Украины хотят уволиться
Мэр Хабаровска: выдавшие детям грамоты с символикой Украины захотели уволиться
ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости.
Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами написали заявления на увольнение после инцидента, где после соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины, сообщил
мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Как накануне сообщили РИА Новости в городском управлении образования, грамоты с символикой Украины выдали детям в детском саду № 137. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Мэр уточнил, что соревнования были по пионерболу.
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Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Грамоты в итоге были изъяты, начата проверка инцидента. В ведомстве заверили, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены по поводу знания российской символики.
"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", — написал Кравчук в своем Telegram-канале.
По словам мэра, проверка всех обстоятельств случившегося продолжается. Он отметил, что дети "невольно стали объектами информационного давления".
"Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска", — заключил Кравчук.
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