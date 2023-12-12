https://ria.ru/20231212/shtrafy-1915146183.html
Названы страны и регион России, где запрещено плевать на улицах
Названы страны и регион России, где запрещено плевать на улицах - РИА Новости, 12.12.2023
Названы страны и регион России, где запрещено плевать на улицах
Эксперты составили список стран, где за плевок на улицу грозят серьезные штрафы, дороже всего такое поведение обойдется в Сингапуре, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:56
2023-12-12T03:56
2023-12-12T03:56
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты составили список стран, где за плевок на улицу грозят серьезные штрафы, дороже всего такое поведение обойдется в Сингапуре, сообщает АТОР.В Швейцарии такое поведение также скоро может обойтись очень дорого. О мерах заявили несколько муниципалитетов швейцарского кантона Цюрих. Сумма штрафа за плевок на улице составит до 200 франков (примерно 211 евро или 21 200 рублей). Ряд городов уже ввели такую практику: в городе Устер плевок стоит 80 франков (около 8 500 рублей), а в городе Листаль в кантоне Базель-Ланд за это придется заплатить 100 франков (около 10 600 рублей).В некоторых швейцарских городах, таких как Дюбендорф или Глаттфельден, плевок на землю является административным правонарушением и влечет за собой штраф от 40 до 50 франков (от 4 250 до 5 300 рублей).Муниципальные власти обещают ловить "верблюдов", включая туристов. По выходным в популярных туристических местах будут дежурить сотрудники полиции и муниципальной службы.В Германии во многих городах плевок на землю является административным правонарушением, за которое могут наложить штраф. Суммы меньше, чем в Швейцарии. Например, в Кельне такой поступок стоит от 30 до 60 евро (от 3 000 до 6000 рублей) Однако в Германии за такое нарушение на деле штрафуют крайне редко.В Сингапуре дела обстоят совершенно иначе. За плевок в общественном месте положен штраф в размере до 1000 сингапурских долларов (примерно 69 000 рублей), и вероятность того, что нарушитель понесет это административное наказание, крайне велика.Кстати, именно с плевками связан и запрет на жевательную резинку в Сингапуре, который действует с 1992 года. Стоимость ее удаления с асфальта и стен оказалась слишком высокой для правительства, поэтому жвачку просто запретили.Плевать на улицах запрещено и в Казахстане. За это нарушителей привлекают к ответственности по статье 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Статьей предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП) – 17 250 тенге (около 3 500 рублей). При повторном нарушении в течение года – 10 МРП, или 32 500 тенге (порядка 6 500 рублей).В России в этом году появился регион, где законодательно запрещены плевки. Такой штраф в июне появился в Ярославской области. Так, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф 1,5 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – три тысячи.Наказание за плевки прописали в областном законе "Об административных правонарушениях" в пункте, где раньше речь шла об отправлении естественных надобностей в общественных местах. Правда, за нужду штраф больше — пять тысяч рублей. По мнению ярославских властей, административная ответственность на плевки поможет "формировать культуру".
https://ria.ru/20231210/venetsiya-1914891964.html
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туризм, новости - туризм, туристы, сингапур, швейцария, ассоциация туроператоров россии (атор), германия, казахстан, ярославская область, законы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сингапур, Швейцария, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Германия, Казахстан, Ярославская область, Законы
Названы страны и регион России, где запрещено плевать на улицах
Эксперты составили список стран, где за плевок на улицу грозят серьезные штрафы
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Эксперты составили список стран, где за плевок на улицу грозят серьезные штрафы, дороже всего такое поведение обойдется в Сингапуре, сообщает
АТОР.
В Швейцарии
такое поведение также скоро может обойтись очень дорого. О мерах заявили несколько муниципалитетов швейцарского кантона Цюрих
. Сумма штрафа за плевок на улице составит до 200 франков (примерно 211 евро или 21 200 рублей). Ряд городов уже ввели такую практику: в городе Устер плевок стоит 80 франков (около 8 500 рублей), а в городе Листаль в кантоне Базель-Ланд за это придется заплатить 100 франков (около 10 600 рублей).
В некоторых швейцарских городах, таких как Дюбендорф или Глаттфельден, плевок на землю является административным правонарушением и влечет за собой штраф от 40 до 50 франков (от 4 250 до 5 300 рублей).
Муниципальные власти обещают ловить "верблюдов", включая туристов. По выходным в популярных туристических местах будут дежурить сотрудники полиции и муниципальной службы.
В Германии
во многих городах плевок на землю является административным правонарушением, за которое могут наложить штраф. Суммы меньше, чем в Швейцарии. Например, в Кельне
такой поступок стоит от 30 до 60 евро (от 3 000 до 6000 рублей) Однако в Германии за такое нарушение на деле штрафуют крайне редко.
В Сингапуре дела обстоят совершенно иначе. За плевок в общественном месте положен штраф в размере до 1000 сингапурских долларов (примерно 69 000 рублей), и вероятность того, что нарушитель понесет это административное наказание, крайне велика.
Кстати, именно с плевками связан и запрет на жевательную резинку в Сингапуре, который действует с 1992 года. Стоимость ее удаления с асфальта и стен оказалась слишком высокой для правительства, поэтому жвачку просто запретили.
Плевать на улицах запрещено и в Казахстане
. За это нарушителей привлекают к ответственности по статье 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Статьей предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП) – 17 250 тенге (около 3 500 рублей). При повторном нарушении в течение года – 10 МРП, или 32 500 тенге (порядка 6 500 рублей).
В России в этом году появился регион, где законодательно запрещены плевки. Такой штраф в июне появился в Ярославской области
. Так, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф 1,5 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – три тысячи.
Наказание за плевки прописали в областном законе "Об административных правонарушениях" в пункте, где раньше речь шла об отправлении естественных надобностей в общественных местах. Правда, за нужду штраф больше — пять тысяч рублей. По мнению ярославских властей, административная ответственность на плевки поможет "формировать культуру".
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