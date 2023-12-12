Госдума ужесточила ответственность за передачу осужденным телефонов
ГД приняла законы о штрафах за передачу мобильных телефонов в колонии
Заключенные работают в столярном цехе . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла два закона, ужесточающие ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы.
Инициативами предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, установив его в размере от 5 до 10 тысяч рублей, написали авторы законопроекта.
Как объяснил ранее соавтор законопроекта и глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, передача телефонов в колонии влечет за собой создание мошеннических колл-центров и координацию сообщников, давление на свидетелей, организацию новых преступлений. Также он отметил, что если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации - он будет нести административную ответственность - 25-50 тысяч рублей.
Изменения предполагается внести, в том числе, в статью 321 УК РФ. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.