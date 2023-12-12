https://ria.ru/20231212/shtraf-1915319470.html

Госдума ужесточила ответственность за передачу осужденным телефонов

Госдума ужесточила ответственность за передачу осужденным телефонов - РИА Новости, 12.12.2023

Госдума ужесточила ответственность за передачу осужденным телефонов

Госдума на пленарном заседании приняла два закона, ужесточающие ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:45

2023-12-12T14:45

2023-12-12T14:45

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александр хинштейн

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла два закона, ужесточающие ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Инициативами предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, установив его в размере от 5 до 10 тысяч рублей, написали авторы законопроекта. Как объяснил ранее соавтор законопроекта и глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, передача телефонов в колонии влечет за собой создание мошеннических колл-центров и координацию сообщников, давление на свидетелей, организацию новых преступлений. Также он отметил, что если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации - он будет нести административную ответственность - 25-50 тысяч рублей. Изменения предполагается внести, в том числе, в статью 321 УК РФ. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html

https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html

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россия, александр хинштейн, госдума рф